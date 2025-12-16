Expreso
  Deportes

miguel angel loor ligapro
Miguel Ángel Loor fue reelecto como presidente de la LigaPro.cortesía

El mensaje de Miguel Ángel Loor tras ser reelecto como Presidente de LigaPro

El actual presidente de la LigaPro habló sobre su reelección y el nuevo control económico para el 2026

Miguel Ángel Loor fue reelegido como mandamás de la LigaPro, organizador del campeonato profesional de fútbol en Ecuador. Su posesión se dio durante el consejo de presidentes de la competición, en la cual, los temas más importantes, además de la elección del presidente, fueron: el control económico y el cambio de formato.

Antes que nada, Loor agradeció a los clubes y a sus colaboradores, en la cual el considera "una liga profesional más fuerte y unida".

Además, en la mañana del martes 16 de diciembre, posteó un escrito en el cual aclara como se manejó el tema del control económico, mencionando que las sanciones se endurecieron, adoptando medidas que pueden llegar a afectar a los clubes en lo deportivo.

Nuevo formato para la LigaPro 2026

Antonio Alvarez
Antonio Álvarez, mediante un comunicado de Barcelona S.C., a manera de protesta se pronuncio sobre el cambio de formato.Angelo Chamba

LigaPro y los clubes, durante el consejo de presidentes, debatieron acerca del cambiar el formato del campeonato, el cual había sido poco atractivo para los hinchas y para una parte de los clubes de LigaPro. 

Mateo Carabajal

Así se jugará la LigaPro 2026: nuevo formato y más presión en la segunda etapa

Mediante una votación democrática, se aprobó un cambio de formato para la temporada 2026, manteniendo el hexagonal por el titulo pero cambiando los grupos para el resto de los equipos.

Ahora, además del hexagonal por el título, habrá un cuadrangular por el ultimo cupo a Copa Sudamericana, el cual estará conformado por el séptimo, octavo, noveno y decimo de LigaPro; el resto de equipos (del 11vo al 16vo) jugarán el nuevo hexagonal por el descenso.

