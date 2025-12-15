Independiente del Valle: Javier Rabanal habla sobre su salida del campeón

El entrenador español Javier Rabanal dio detalles del sorpresivo anuncio de su adiós a Independiente del Valle

Javier Rabanal se coronó campeón con los rayados en su primera experiencia como técnico principal.

Javier Rabanal tomó una sorprendente decisión: dejará el cargo de entrenador de Independiente del Valle pese a haber conquistado la corona de la LigaPro.

El español, que aún tenía un año más de contrato, explicó que su salida, de mutuo acuerdo con los rayados, no responde a conflictos personales ni a desacuerdos profundos, sino a diferencias en la manera de encaminar los objetivos deportivos del club.

“Me quedaba un año de contrato, pero tuve una buena conversación con Santiago Morales (gerente del club) y con Luis Fernando Saritama (director deportivo). Estábamos bastante alineados en los objetivos futuros del club, pero quizás no estábamos del todo alineados en cómo llegar a conseguir esos objetivos”, señaló.

El entrenador dejó en claro que el ambiente de trabajo siempre fue positivo, pero consideró innecesario prolongar una relación que podía desgastarse con el tiempo. “No tiene sentido cuando trabajas con alguien que te llevas bien, tener pequeñas fricciones, cuando al final todos queremos el bien del club. Es mejor ahora mismo parar y que cada uno siga su camino”, explicó el timonel.

Rabanal también subrayó que su salida busca preservar el vínculo con una institución a la que le guarda un profundo respeto y también dejar la puerta abierta para la posibilidad de un regreso en el futuro.

“Si se vuelve a dar la posibilidad o si soy útil para Independiente del Valle, que es un conjunto de clubes bastante grande, y si a mí me cuadra, se puede volver a colaborar”, manifestó el entrenador español.

Los números de Javier Rabanal

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro 2025. Karina Defas / Expreso

En lo deportivo, los números respaldan su gestión. A falta de una fecha para el cierre del torneo, Rabanal dirigió 56 partidos en la temporada, con un balance de 30 triunfos, 17 empates y 9 derrotas. Bajo su mando, los del Valle anotaron 101 goles y recibió 35.

La despedida del entrenador español se registrará el domingo 21 de diciembre cuando desde las 16:30, en el estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle reciba a Barcelona SC en la última fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

