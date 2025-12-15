Expreso
Emelec vs. El Nacional, LigaPro 2025, goleada, segundo hexagonal, Copa Sudamericana 2026, Emelec
Maicon Solís marcó dos goles en la victoria de Emelec sobre El Nacional.API

Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana

Emelec ganó en casa y mantiene hasta la última fecha la opción matemática de clasificar a Copa Sudamericana 2026

En el cierre de la novena fecha del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025, la noche del lunes 15 de diciembre, Emelec recibió a El Nacional, en el estadio George Capwell.

El Bombillo necesitaba un triunfo en casa para mantener hasta la fecha final las aspiraciones matemáticas de pelear por uno de los dos cupos a la Copa Sudamericana 2026 y salió con vocación ofensiva en busca de los tres puntos.

En la recta final del primer tiempo se abrió el marcador. Un pase largo de Luis Fragozo fue aprovechado por José Francisco Cevallos, quien tras ingresar al área, con un remate cruzado derrotó al arquero Leodan Chalá (42').

El tanto motivó a Emelec que en la segunda etapa demostraron efectividad ante un El Nacional que se veía desmotivado, reflejo de la situación del club que está a la espera que se oficialice su descenso administrativo a la Serie B.

Romario Caicedo, al minut0 60 inició el festín eléctrico que continuó Maicon Solís con un doblete (71' y 74') y Washington Corozo (79') selló el 5-0 para alegría de los pocos hinchas que llegaron al estadio Capwell en el último  juego como local del Bombillo

La tabla de posiciones del segundo hexagonal

  1. Macará - 59 puntos (+17)
  2. Aucas - 58 puntos (+7)
  3. Deportivo Cuenca - 56 puntos (+6)
  4. Emelec - 55 puntos (-3)
  5. El Nacional - 45 puntos (-23)
  6. Delfín - 36 puntos (-32)

