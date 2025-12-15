Antonio Álvarez y Santiago Morales: Cruce de acusaciones en LigaPro

Polémica en el Consejo de Presidentes de LigaPro entre el presidente de Barcelona SC y el gerente de Independiente del Valle

La tarde de este lunes 15 de diciembre se desarrolló el Consejo de Presidentes de LigaPro, para, entre muchas otras cosas, elegir al nuevo presidente de la organización y discutir sobre temas como: formato del torneo y el control económico. Aunque Miguel Ángel Loor volvió a ganar la presidencia de LigaPro, hubo algo que tomó igual o más protagonismo que eso, la supuesta discusión entre Antonio Álvarez y Santiago Morales, presidentes de Barcelona S.C. e IDV, respectivamente.

RELACIONADAS Alfonso Barco convocado a la selección de Perú tras salir de Emelec

Según el periodista deportivo, Sergio Basantes, durante el debate sobre el control económico que establecerá la LigaPro para la siguiente temporada, Santiago Morales pidió la palabra y propuso una sanción, la cual correspondería a la resta de puntos a los equipos del futbol ecuatoriano por cada mes de atraso con sus jugadores.

Te puede interesar: Barcelona depende de sí mismo para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

Ante esta propuesta, Antonio Álvarez reaccionó e hizo alusión a que hay varios equipos que tienen apoyo de la FEF en este tipo de temas, apoyo con el cual no cuentan todos los clubes, mencionando de manera irónica que, bajo esas condiciones, deberían jugar el torneo únicamente los clubes que puedan pagar al día. Finalmente, los clubes aprobaron el nuevo plan de control económico de LigaPro, pero sin incluir las sanciones deportivas que propuso Santiago Morales.

Los atrasos en pagos, el pan de cada día

Emelec es uno de los equipos que más salarios le debe a su plantilla. API

Willian Pacho entre los diez defensores más caros del mundo Leer más

En Ecuador el tema de los atrasos en salarios a los jugadores se ha vuelto una costumbre, llegando a estar presente en casi la mayoría de los equipos del fútbol ecuatoriano, azotando en los últimos años a los equipos grandes como Barcelona S.C. y Emelec.

RELACIONADAS Barcelona SC define su futuro ante el campeón Independiente del Valle

Jugadores de estos dos clubes han tenido que paralizar los entrenamientos por la crisis económica que estas instituciones están pasando. Además de ellos, equipos como Delfín, Deportivo Cuenca y El Nacional (quien aún se mantiene sin entrenar) han pasado por esta situación, develando una evidente problemática que puede llevar a los clubes a fuertes sanciones, como el descenso administrativo, y en el peor de los casos, la desaparición (tal como le pasó a Clan Juvenil y Fuerza Amarilla).

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!