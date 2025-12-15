Expreso
Antonio Álvarez estuvo presente en el Consejo de Presidentes de LigaPro. Archivo

Antonio Álvarez y Santiago Morales: Cruce de acusaciones en LigaPro

Polémica en el Consejo de Presidentes de LigaPro entre el presidente de Barcelona SC y el gerente de Independiente del Valle

La tarde de este lunes 15 de diciembre se desarrolló el Consejo de Presidentes de LigaPro, para, entre muchas otras cosas, elegir al nuevo presidente de la organización y discutir sobre temas como: formato del torneo y el control económico. Aunque Miguel Ángel Loor volvió a ganar la presidencia de LigaPro, hubo algo que tomó igual o más protagonismo que eso, la supuesta discusión entre Antonio Álvarez y Santiago Morales, presidentes de Barcelona S.C. e IDV, respectivamente.

Según el periodista deportivo, Sergio Basantes, durante el debate sobre el control económico que establecerá la LigaPro para la siguiente temporada, Santiago Morales pidió la palabra y propuso una sanción, la cual correspondería a la resta de puntos a los equipos del futbol ecuatoriano por cada mes de atraso con sus jugadores.

Ante esta propuesta, Antonio Álvarez reaccionó e hizo alusión a que hay varios equipos que tienen apoyo de la FEF en este tipo de temas, apoyo con el cual no cuentan todos los clubes, mencionando de manera irónica que, bajo esas condiciones, deberían jugar el torneo únicamente los clubes que puedan pagar al día. Finalmente, los clubes aprobaron el nuevo plan de control económico de LigaPro, pero sin incluir las sanciones deportivas que propuso Santiago Morales.

Los atrasos en pagos, el pan de cada día

Emelec
Emelec es uno de los equipos que más salarios le debe a su plantilla.API
En Ecuador el tema de los atrasos en salarios a los jugadores se ha vuelto una costumbre, llegando a estar presente en casi la mayoría de los equipos del fútbol ecuatoriano, azotando en los últimos años a los equipos grandes como Barcelona S.C. y Emelec.

Jugadores de estos dos clubes han tenido que paralizar los entrenamientos por la crisis económica que estas instituciones están pasando. Además de ellos, equipos como Delfín, Deportivo Cuenca y El Nacional (quien aún se mantiene sin entrenar) han pasado por esta situación, develando una evidente problemática que puede llevar a los clubes a fuertes sanciones, como el descenso administrativo, y en el peor de los casos, la desaparición (tal como le pasó a Clan Juvenil y Fuerza Amarilla).

