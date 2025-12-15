Expreso
Willian Pacho
Willian Pacho celebra el gol que le marcó al Tottenham, en la victoria 5-3 del PSG en Champions League.EFE

Willian Pacho entre los diez defensores más caros del mundo

El central ecuatoriano del Paris Saint Germain destaca junto a figuras como Romero, Gvardiol y Saliba

Willian Pacho es el claro ejemplo de que la regularidad se paga muy caro, ya que el ecuatoriano aumentó su valor de mercado y ya se encuentra entre los diez defensores más caros del mundo según Transfermarkt. La temporada del ecuatoriano ha sido para destacar, reconvirtiéndose en una referencia de ataque más para su club, el Paris Saint Germain, con quienes ya lleva dos goles en la presente Champions League.

Pacho ha experimentado un notable incremento en su cotización, impulsado por su rol titular en el equipo parisino y su contribución en la conquista de la UEFA Champions League en mayo de 2025, donde fue titular en la final ante el Inter de Milán (victoria 5-0). 

En la temporada 2025-2026, el jugador ha acumulado una participación significativa, con más de 2.000 minutos disputados en todas las competiciones hasta la fecha, incluyendo apariciones regulares en Ligue 1, Champions League y Copa de Francia, lo que refleja su consolidación como pieza clave en la zaga del PSG junto a compañeros como Marquinhos.

Willian Pacho, figura en clubes y selecciones

Ecuador, Sebastián Beccacece, Mundial 2026, generación dorada, falta de efectividad, FEF
Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor.ARCHIVO / EXPRESO
Alfonso Barco

Alfonso Barco convocado a la selección de Perú tras salir de Emelec

Pacho se ha consolidado como un pilar indiscutible en la selección de Ecuador desde su debut en marzo de 2023, acumulando hasta la fecha 32 partidos internacionales con dos goles anotados.

Convocado para el Mundial de Qatar 2022 sin sumar minutos, Pacho irrumpió con fuerza en la era de Sebastián Beccacece, jugando la totalidad de los 90 minutos en todos los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, contribuyendo a que La Tri mantenga una de las defensas más sólidas de Conmebol con pocos goles encajados.

Los 10 defensores más caros del mundo

  1. William Saliba: €90 millones
  2. Pau Cubarsí: €80 millones
  3. Alessandro Bastoni: €80 millones
  4. Gabriel Magalhaes: €75 millones
  5. Willian Pacho: €70 millones
  6. Dean Huijsen: €70 millones
  7. Josko Gvardiol: €70 millones
  8. Micky Van de Ven: €65 millones
  9. Cristian Romero: €60 millones
  10.  Dayot Upamecano: €60 millones

