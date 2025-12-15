¿Enner Valencia puede regresar a Europa? El equipo de LaLiga española que lo pretende

El capitán y máximo goleador de la selección Ecuador vuelve a sonar en España y su futuro podría dar un giro inesperado

El futuro de Enner Valencia en Europa vuelve a estar sobre la mesa. El Real Oviedo, club de LaLiga española, tiene en el radar al delantero ecuatoriano, cuyo nombre gana fuerza como una opción para el próximo mercado.

La información fue revelada por la cuenta del periodista especializado en el mercado de pases @twotrepi, quien asegura que la dirigencia del Oviedo analiza distintas fórmulas para potenciar su ofensiva en un momento deportivo delicado.

Valencia, máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, es el principal referente de la Tri y ya se prepara para disputar el Mundial 2026, que sería el tercero de su carrera. El atacante ya dejó huella en Brasil 2014 y Qatar 2022, torneos en los que fue figura, lo que refuerza su perfil competitivo y su vigencia internacional de cara a un eventual regreso al fútbol europeo.

Actualmente, Enner Valencia milita en el Pachuca cuyo contrato se extiende hasta 2027. En México ha desarrollado una parte importante de su trayectoria profesional.

La relación entre Real Oviedo y el Grupo Pachuca como clave para la operación

Uno de los escenarios que se estudia para concretar su llegada al Real Oviedo involucra la multipropiedad del Grupo Pachuca, que mantiene una relación directa entre varios clubes. En ese marco, no se descarta un movimiento que incluya al venezolano Salomón Rondón, cuyo rendimiento no ha sido el esperado, lo que abriría la puerta a un intercambio poco habitual, pero viable.

El objetivo del Real Oviedo es claro: evitar el descenso y reaccionar en la tabla donde ocupa la casilla 19° de 20°. En ese contexto, la jerarquía, liderazgo y olfato goleador de Enner Valencia encajan con la urgencia del club.

