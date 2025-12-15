Miguel Ángel Loor seguirá como presidente de LigaPro tras su reelección

El Consejo de Presidentes ratificó al directivo para un nuevo período dirigencial, apostando la continuidad del proyecto

La LigaPro seguirá teniendo a Miguel Ángel Loor como su principal dirigente. El abogado y directivo deportivo fue reelegido presidente del ente rector del fútbol profesional ecuatoriano por el Consejo de Presidentes, en sesión realizada el 15 de diciembre de 2025, para el período 2026-2030.

Loor ya venía ejerciendo el cargo desde el 1 de agosto de 2022 y su continuidad ratifica la confianza de los clubes en un proyecto que busca fortalecer la estructura del torneo nacional. LigaPro es responsable de la organización de los campeonatos de la Serie A y Serie B, pilares del fútbol profesional del país.

Liga Pro entrega sus informes financieros de manera resumida a los presidentes de clubes. ARCHIVO

Seguirá hasta el 2030

Uno de los respaldos públicos llegó desde Liga de Quito. Su presidente, Isaac Álvarez, valoró la estabilidad dirigencial y apuntó al crecimiento colectivo: “Aquí tenemos un proyecto, un proceso llamado LigaPro. Vamos a hablar las cosas como corresponden para mejorar esto. Queremos que el fútbol crezca”, afirmó.

¿Quien es Loor?

Miguel Ángel Loor Centeno, nacido el 11 de diciembre de 1982 en Guayaquil, es un nombre clave dentro del fútbol ecuatoriano, no solo como abogado, sino como un líder del deporte rey en el país. Su influencia ha marcado un antes y un después en la organización y la gestión deportiva, siendo actualmente el presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), cargo en el que ha sido pionero.

Bajo su dirección, la LigaPro ha tomado forma y ha logrado consolidar una estructura más sólida para el fútbol profesional ecuatoriano.

Desde sus primeros pasos en el mundo del fútbol, Loor se destacó por su habilidad para asumir responsabilidades de peso. Entre 2007 y 2010, fue parte fundamental del Barcelona, donde se desempeñó como secretario. Este paso lo catapultó a otros desafíos, como su colaboración con la Asociación de Fútbol del Guayas, una entidad crucial en la organización del fútbol provincial.

