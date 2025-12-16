Donde ver EN VIVO final Copa Ecuador en señal abierta Liga de Quito vs Católica

Diego Martínez y Tiago Nunes coinciden en la exigencia del partido, destacando la jerarquía, el carácter y la preparación

La Copa Ecuador entra en su hora más solemne. No hay margen para el error ni espacio para el cálculo. Liga de Quito y Universidad Católica se citan con la historia este jueves 18 de diciembre, desde las 19:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, escenario que será testigo de una final donde el trofeo es el único botín real. El premio adicional, la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya descansa en los bolsillos de ambos clubes.

Católica será local en los papeles, pero la presión será compartida. El equipo dirigido por Diego Martínez llega con un discurso firme y un mensaje claro: competir sin complejos. “Nos estamos preparando a conciencia con todo lo que tenemos para enfrentar este lindo reto”, afirmó el estratega ecuatoriano, consciente de que al frente estará un rival acostumbrado a definir campeonatos. “Es una final ante Liga de Quito, un equipo que sabe jugar finales”, recalcó.

Liga de Quito viene de perder con Libertad en el estadio Reina del Cisne. Archivo

Vienen de perder los Albos

La ‘Chatoleí’ accedió a esta instancia tras superar a Cuenca Juniors en semifinales, mostrando orden táctico y eficacia. Liga, en cambio, eliminó a Emelec y llega con el peso del desgaste físico tras una temporada cargada y un reciente tropiezo en LigaPro, donde cayó 2-1 ante Libertad.

Tiago Nunes no esquivó la realidad. El técnico brasileño reconoció el bajón futbolístico, pero apeló al carácter competitivo de su plantel. “Somos el equipo que más partidos ha disputado y el que más ha sufrido el calendario. No llegamos en las mejores condiciones físicas, pero tenemos un grupo acostumbrado a finales”, sostuvo.

La final está servida. Dos estilos, dos momentos, un solo campeón. En el Atahualpa no se juega solo un título: se juega la memoria.

