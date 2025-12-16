Barcelona SC dice no al modelo 2026 de LigaPro y jugará bajo protesta

El fútbol ecuatoriano vuelve a moverse en la mesa dirigencial antes de que ruede la pelota. No es en la cancha donde hoy se disputa el partido más áspero, sino en el Consejo de Presidentes de LigaPro, donde se aprobó un cambio estructural para la temporada 2026 que ya genera ruido, molestia y una grieta profunda entre los clubes. Barcelona SC fue el primero en levantar la mano, para dejar constancia de su desacuerdo.

La primera etapa no se toca: 30 fechas, todos contra todos, como se ha venido jugando. El problema llega después. Desde la segunda fase, el campeonato muta. Un cuadrangular para definir cupos a la Copa Sudamericana y un hexagonal que enviará a dos equipos directamente al descenso. Más partidos, más fechas, más desgaste. Y para Barcelona, más gastos sin respaldo económico.

Gustavo Cortez (i) dio la vuelta olímpica y levantó la copa de LigaPro junto a sus compañeros. Este año regreso a Independiente para ser campeón FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

El dinero es lo que hace falta

Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana Leer más

El club amarillo no tardó en oficializar su postura. En un comunicado contundente, el Ídolo del Astillero expresó su rechazo frontal a un formato que, según sostiene, incrementa la carga competitiva sin una relación proporcional con los ingresos. “Este esquema profundiza la crisis económica del fútbol ecuatoriano y afecta el interés del público”, sentenció de entrada.

RELACIONADAS John Cena se rindió durante su última lucha y causa polémica en el universo WWE

Barcelona va más allá del reclamo político. Pone números sobre la mesa. El calendario puede llevar a disputar hasta 40 partidos en una temporada, sin que exista crecimiento equivalente en derechos de televisión o premios económicos. Solo en logística —viajes, concentraciones y operación— el club estima un aumento mínimo de USD 250.000 anuales. A eso se suman alrededor de USD 200.000 adicionales en planificación y producción.

Han bajado las entradas económicas

Pero el punto más sensible está en los ingresos. El contraste es brutal: en 2023, Barcelona recibió USD 3.600.000 por derechos de televisión; en 2025, apenas USD 1.200.000. Un tercio. Menos partidos internacionales, menos flujo, más presión. Además, el costo del arbitraje debe ser cubierto de inmediato por el club, mientras la devolución de LigaPro queda en un limbo financiero.

Liga de Quito está clasificado a Copa Libertadores 2026. Archivo

El mensaje final es el más duro. Barcelona anuncia que jugará bajo protesta. Considera que este sistema “termina de matar la economía de los clubes” y advierte que no puede seguir pagando “platos rotos por malas gestiones de terceros”. El campeonato 2026 aún no empieza, pero el conflicto ya está en tiempo de descuento.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!