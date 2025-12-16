EN VIVO | Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla, la final del torneo Colombia

Alfredo Arias busca su primera corona con el Junior de Barranquilla, la onceava en su palmarés

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el escenario el martes 16 de diciembre, a partir de las 7:30 p.m., del partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, que enfrenta a Deportes Tolima y Atlético Junior de Barranquilla. El equipo visitante llega con una ventaja de 3-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado el 12 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En aquel partido, Junior se impuso con goles de José Enamorado (en dos ocasiones) y Brayan Castrillón, todos anotados en la primera mitad. Además, Deportes Tolima terminó con un jugador menos tras la expulsión de Sebastián Guzmán en el segundo tiempo.

Para consagrarse campeón directamente en los 90 minutos, Deportes Tolima necesita vencer por una diferencia de cuatro goles o más. Una victoria por tres goles llevaría la definición a la tanda de penales, mientras que cualquier otro resultado favorecería a Junior, que podría coronarse incluso perdiendo por dos goles de diferencia.

Tolima necesita un milagro; Junior necesita paciencia

Históricamente, en las finales de la liga colombiana con formato de ida y vuelta (desde los torneos cortos en 2002), una ventaja de 3-0 en el partido de ida ha sido determinante en todas las ocasiones registradas. Ningún equipo ha logrado remontar completamente esta diferencia para consagrarse campeón. Los antecedentes incluyen:

Finalización 2004: Junior venció 3-0 a Atlético Nacional en la ida (Barranquilla). En la vuelta (Medellín), Nacional ganó 5-2, forzando penales, pero Junior se impuso 5-4 en la tanda y obtuvo el título.

Finalización 2007: Atlético Nacional goleó 3-0 a La Equidad en la ida (visitante). La vuelta terminó 0-0, y Nacional se coronó campeón.

Liga 2020 (pandemia): América de Cali ganó 3-0 a Independiente Santa Fe en la ida. En la vuelta, Santa Fe venció 2-0, pero no alcanzó para revertir el global, y América fue campeón.

Por su parte, Deportes Tolima apela al apoyo masivo de su afición y a su capacidad ofensiva en casa durante el torneo (donde registró varias goleadas). El equipo necesita vencer por cuatro goles o más para coronarse directamente, o por 3-0 exacto para llevar la definición a penales. Cualquier otro resultado consagrará a Junior, que podría obtener el título incluso con una derrota por margen menor.

El partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II entre Deportes Tolima y Atlético Junior de Barranquilla se disputará el martes 16 de diciembre a las 7:30 p.m. (hora de Ecuador), en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con capacidad para cerca de 28.000 espectadores y un lleno total esperado exclusivamente con afición local. La transmisión en Ecuador estará disponible a través del canal RCN, mientras que en Colombia se podrá seguir por Win Sports, Win Sports+, Win Sports Online y RCN.

