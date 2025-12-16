Universidad Católica: Ambiente de emoción previo a la final de Copa Ecuador

Jose Fajardo es una de las referencias en el ataque del 'Trencito azul'

En Universidad Católica se vive un ambiente de alegría de cara a lo que será la gran final de la Copa Ecuador, el 17 de diciembre ante Liga de Quito. Los jugadores se muestran contentos de tener la oportunidad de conseguir el primer título del Trencito y entrar en la historia del club.

"Nos motiva esta posibilidad de ganar el primer título, nos hemos preparado bien. No todos pueden entrar en la historia de un club y estamos ante una gran oportunidad", resaltó el lateral Daykol Romero.

Sobre si será especial enfrentar a los albos, por su pasado con el equipo rival, afirmó "que el jugar una final ya es especial, mucho más ante un equipo grande, con jerarquía. Espero que sea una bonita fiesta y que podamos salir campeones".

Los nervios se mantienen en la U. Católica

"Siempre hay un poco de nervios, de ansiedad ante estos partidos. Es mi segunda final en Ecuador y espero que esta ocasión podamos salir con la alegría de ser campeones", confesó el zaguero John Chancellor, quien fue vicecampeón de la LigaPro con Delfín, en 2017.

Sobre el hecho de que el Trencito ha logrado llegar a la disputa de una corona, tras varias temporadas donde se quedo a puertas de esta instancia, el experimentado defensa resaltó que la clave es "que somos una familia muy fuerte, un grupo unido. A lo largo del año entendimos que podemos jugar contra quien sea, contra los equipos grandes, y poder salir con el triunfo".

