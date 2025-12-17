Mario Pineida: la última entrevista del jugador asesinado en Guayaquil

La violencia golpeó al fútbol con el asesinato de Mario Pineida de Barcelona SC, ocurrido el 17 de diciembre de 2025

El jugador Mario Pineida (d), de Barcelona de Ecuador, en una fotografía de archivo.

La violencia volvió a golpear con crudeza al fútbol ecuatoriano y esta vez lo hizo arrebatándole la vida a Mario Pineida y su esposa. El defensor de Barcelona SC fue asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025 en el norte de Guayaquil, dejando un vacío irreparable en el deporte nacional y sumiendo en luto al barcelonismo.

Pineida, de 32 años, había regresado este año al equipo amarillo con la ilusión intacta y el compromiso de siempre. Su retorno no fue solo futbolístico, sino emocional: Barcelona representaba su hogar, su familia y el lugar donde soñaba cerrar su carrera profesional. Ese anhelo lo había confesado el pasado 7 de marzo de 2025, en lo que hoy se convierte en su última entrevista.

El defensor vistió la camiseta de la Selección de Ecuador en varias ocasiones. AR

Soñaba retirarse en Barcelona

“Si hoy tuviera que decidir, me retiraría en Barcelona. Mi madre es de Barcelona, mi padrastro también, toda mi familia lo es”, dijo con convicción. Aunque reconocía su cariño por Independiente del Valle, su corazón estaba teñido de amarillo.

En aquella conversación, Pineida también analizaba el presente deportivo del club tras la contundente victoria ante Corinthians por Copa Libertadores. “Tenemos que ir partido a partido. Ahora estamos enfocados en Independiente del Valle”, afirmaba con la serenidad de un líder experimentado.

Mario Pineida (d) fue expulsado en el partido de Barcelona ante El Nacional por la fase 2 de Copa Libertadores Miguel Canales / Expreso

Destacó además el trabajo del entonces entrenador Segundo Castillo, con quien compartió vestuario en el título de 2016. “Está demostrando su capacidad como entrenador”, señaló, resaltando la competitividad y el compromiso del plantel.

Hoy, esas palabras resuenan con una fuerza distinta. Mario Pineida ya no está, pero su voz, su profesionalismo y su amor por Barcelona permanecen como legado. El fútbol ecuatoriano despide a un jugador que soñó con retirarse en la cancha y terminó siendo víctima de una violencia que no distingue camisetas ni trayectorias.

