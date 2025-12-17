¿Qué pasó con Mario Pineida? Esto se sabe sobre su asesinato en el norte de Guayaquil

El futbolista de Barcelona SC fue asesinado en un ataque armado ocurrido la tarde del miércoles 17 de diciembre

Decenas de curiosos se congregaron en la avenida Isidro Ayora, en Samanes 4, tras el ataque armado que terminó con la vida del futbolista Mario Pineida.

El futbolista Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, fue asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre en el norte de Guayaquil. El hecho violento ocurrió en la avenida Isidro Ayora, a la altura del sector Samanes 4.

Según información preliminar recogida por testigos en el lugar, Pineida habría llegado a realizar compras a un local de venta de cárnicos, ubicado junto a un supermercado, acompañado de dos mujeres. En ese momento, sujetos armados —que presuntamente los seguían— abrieron fuego contra las tres personas.

Las víctimas se movilizaban en una camioneta Ford de color plata, que quedó estacionada frente al establecimiento tras el ataque. Producto de la balacera, Mario Pineida y una de las mujeres fallecieron en el sitio, mientras que la tercera persona resultó herida.

Los primeros datos de la Policía

De acuerdo con un agente de la Policía Metropolitana consultado por este Diario, la mujer lesionada —quien sería la madre del futbolista— recibió impactos de bala en el hombro, aunque su estado de salud no sería grave. A las 17:30, la ambulancia que la trasladaba salió del lugar rumbo a una casa de salud de la ciudad.

🔴 #ENVIVO | La violencia vuelve a golpear al deporte nacional. Confirmamos el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, ocurrido en el norte de Guayaquil. Información en desarrollo, reacciones y detalles minuto a minuto. https://t.co/gY9plVMZnT — Diario Expreso (@Expresoec) December 17, 2025

Hasta la escena del crimen llegaron familiares, allegados y futbolistas, entre ellos Byron Castillo, quien acudió para confirmar la información que ya circulaba en redes sociales.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado el móvil del crimen ni se han reportado personas detenidas.

El asesinato de Mario Pineida ha causado conmoción en el ámbito deportivo y en la hinchada de Barcelona SC, club con el que el jugador tuvo una destacada trayectoria.

