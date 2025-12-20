Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

desaparición de un mujer en Quito
Paulina Andrea Gallo Velásquez, de 43 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, al sur de Quito.cortesía

Desaparición en Quito: dos detenidos por el caso de Paulina Andrea Gallo

La desaparición de Paulina Andrea Gallo en Quito registró avances tras la captura de dos sospechosos, informó Fiscalía.

La investigación por la desaparición de Paulina Andrea Gallo Velásquez, registrada en el sur de Quito, dio un giro clave este sábado 20 de diciembre de 2025, tras la detención de dos hombres presuntamente implicados en el caso, informó la Fiscalía General del Estado.

Le invitamos  a que lea: Caos vial en Quito: transportistas cuestionan nueva restricción vehicular

La mujer, de 43 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Desde entonces, su paradero es desconocido y el caso ha generado preocupación ciudadana, así como una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades.

Detenidos por desaparición involuntaria

La capital ecuatoriana vivió una jornada de luto y memoria durante el sepelio y actos finales de despedida del expresidente Rodrigo Borja Cevallos.

Quito rinde homenaje final a Rodrigo Borja en emotiva despedida

Leer más

Mediante un acto urgente, la Fiscalía ejecutó la orden de detención contra Fabián y Juan, quienes son investigados por el presunto delito de desaparición involuntaria. La situación jurídica de ambos se resolverá en las próximas horas, mientras avanzan las diligencias judiciales.

El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de entre 7 y 13 años.

Características de la persona desaparecida

De acuerdo con el portal oficial de personas desaparecidas en Ecuador, la mujer es de contextura delgada, tiene ojos y cabello negros y mide 1,65 metros de estatura. Tras su desaparición, familiares y allegados difundieron de forma masiva su fotografía en redes sociales para solicitar información que ayude a ubicarla, sin obtener hasta ahora resultados concluyentes.

RELACIONADAS

Búsqueda continúa pese a hallazgo en carretera

La Fiscalía aclaró que, pese al hallazgo de un cuerpo en la vía Aloag–Santo Domingo, las labores de búsqueda de Paulina Andrea Gallo continúan. La institución señaló que se está a la espera de los resultados de las pericias forenses para confirmar la identidad de la persona encontrada, por lo que el caso sigue en investigación.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcha: María Pérez, la mejor del mundo; ecuatoriana Paula Torres es cuarta

  2. Tiger Woods afronta los 50 años como empresario y líder del PGA Tour

  3. Hernán Galíndez y el título de Copa Ecuador ganado por la U. Católica: Esto dijo

  4. Diogo Bagüí se va de Emelec: ¿Es real que lo quieren en la MLS y en la Liga MX?

  5. Claro Sports transmitirá los Juegos Olímpicos 2026–2032 sin costo, en Latinoamérica

LO MÁS VISTO

  1. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  2. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  3. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de diciembre

  5. Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024

Te recomendamos