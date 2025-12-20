Desaparición en Quito: dos detenidos por el caso de Paulina Andrea Gallo

Paulina Andrea Gallo Velásquez, de 43 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, al sur de Quito.

La investigación por la desaparición de Paulina Andrea Gallo Velásquez, registrada en el sur de Quito, dio un giro clave este sábado 20 de diciembre de 2025, tras la detención de dos hombres presuntamente implicados en el caso, informó la Fiscalía General del Estado.

La mujer, de 43 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Desde entonces, su paradero es desconocido y el caso ha generado preocupación ciudadana, así como una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades.

Detenidos por desaparición involuntaria

Mediante un acto urgente, la Fiscalía ejecutó la orden de detención contra Fabián y Juan, quienes son investigados por el presunto delito de desaparición involuntaria. La situación jurídica de ambos se resolverá en las próximas horas, mientras avanzan las diligencias judiciales.

El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de entre 7 y 13 años.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador –mediante acto urgente– ejecutaron la orden de detención de Fabián C. D. y Juan V. Ch., sospechosos de la #DesapariciónInvoluntaria de Paulina Andrea Gallo Velásquez. La situación jurídica de ambos se resolverá en las próximas horas. pic.twitter.com/VIW7shNwZz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 20, 2025

Características de la persona desaparecida

De acuerdo con el portal oficial de personas desaparecidas en Ecuador, la mujer es de contextura delgada, tiene ojos y cabello negros y mide 1,65 metros de estatura. Tras su desaparición, familiares y allegados difundieron de forma masiva su fotografía en redes sociales para solicitar información que ayude a ubicarla, sin obtener hasta ahora resultados concluyentes.

Búsqueda continúa pese a hallazgo en carretera

La Fiscalía aclaró que, pese al hallazgo de un cuerpo en la vía Aloag–Santo Domingo, las labores de búsqueda de Paulina Andrea Gallo continúan. La institución señaló que se está a la espera de los resultados de las pericias forenses para confirmar la identidad de la persona encontrada, por lo que el caso sigue en investigación.

