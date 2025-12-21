Accidente en la vía Durán-Yaguachi deja dos muertos y un herido

Dos personas murieron y una resultó herida tras un choque en el kilómetro 6 de la vía

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta provocó que un automotor termine sumergido en una zanja, a la altura del kilómetro 6 de la vía Durán-Yaguachi, en el cantón Durán.

A través de la línea ECU 911, la mañana de este domingo 21 de diciembre se reportó un siniestro de tránsito en la vía a Yaguachi, por la entrada del Recreo, en el cantón Durán, provincia del Guayas.

La Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 informó, mediante sus canales oficiales, que se coordinó de inmediato con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y con personal de Salud para atender la emergencia.

Choque en la vía Durán-Yaguachi provoca dos fallecidos este domingo

Según el informe preliminar de entidades, dos personas fallecieron y una más resultó herida como consecuencia del impacto. La persona lesionada fue atendida por paramédicos y trasladada a una casa de salud.

En imágenes difundidas por el ECU 911 se observa que el vehículo liviano terminó con la parte frontal sumergida en una zanja.

#Durán | A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, se alertó sobre un siniestro de tránsito en la Vía a Yaguachi, por la Entrada del Recreo.



Desde el #ECU911 se coordinó con @CTEcuador y @Salud_CZ8 la atención en el sitio. De acuerdo a informe preliminar de las… pic.twitter.com/Qpr7EZDelU — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) December 21, 2025

La Dirección de Concesiones de la Prefectura del Guayas también se pronunció sobre el hecho. Detalló que el accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la vía Durán-Yaguachi y confirmó que se trató de un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta.

“La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Durán-Yaguachi. Nuestro equipo de grúa y ambulancia brindó la asistencia necesaria en el lugar”, informó la entidad provincial a través de su cuenta en X.

