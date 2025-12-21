Expreso
Accidente de tránsito en la vía Durán-Yaguachi deja dos fallecidos y un herido.Cortesía

Accidente en la vía Durán-Yaguachi deja dos muertos y un herido

Dos personas murieron y una resultó herida tras un choque en el kilómetro 6 de la vía  

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta provocó que un automotor termine sumergido en una zanja, a la altura del kilómetro 6 de la vía Durán-Yaguachi, en el cantón Durán.

A través de la línea ECU 911, la mañana de este domingo 21 de diciembre se reportó un siniestro de tránsito en la vía a Yaguachi, por la entrada del Recreo, en el cantón Durán, provincia del Guayas.

La Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 informó, mediante sus canales oficiales, que se coordinó de inmediato con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y con personal de Salud para atender la emergencia.

Choque en la vía Durán-Yaguachi provoca dos fallecidos este domingo

Según el informe preliminar de entidades, dos personas fallecieron y una más resultó herida como consecuencia del impacto. La persona lesionada fue atendida por paramédicos y trasladada a una casa de salud.

En imágenes difundidas por el ECU 911 se observa que el vehículo liviano terminó con la parte frontal sumergida en una zanja.

La Dirección de Concesiones de la Prefectura del Guayas también se pronunció sobre el hecho. Detalló que el accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la vía Durán-Yaguachi y confirmó que se trató de un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta.

“La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Durán-Yaguachi. Nuestro equipo de grúa y ambulancia brindó la asistencia necesaria en el lugar”, informó la entidad provincial a través de su cuenta en X.

