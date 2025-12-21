Detienen a sospechoso por intimidar usuarios en la Terminal Terrestre de Guayaquil

El individuo fue detectado en el sector de encomiendas cuando presuntamente intentaba amedrentar a usuarios

Agentes de control municipal intervinieron a un sujeto que presuntamente intimidaba a ciudadanos en los exteriores de la Terminal Terrestre de Guayaquil, ubicada en el norte de la ciudad.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, alrededor de las 08:30, en el sector de encomiendas del terminal, donde usuarios alertaron sobre la presencia de un individuo que intentaba amedrentar a los transeúntes con la aparente intención de sustraer sus pertenencias.

El grupo de uniformados que realizó el procedimiento se encuentra asignado de en el espacio tras la salida de la empresa de seguridad privada, luego de la polémica generada por la agresión a periodistas ocurrida semanas atrás.

Según el informe difundido por Segura EP, el sospechoso fue aprehendido y posteriormente entregado a la Policía Nacional para los trámites legales correspondientes.

“Hoy en la mañana, aproximadamente a las 08:30, en los exteriores de la Terminal Terrestre, sector encomiendas, se detectó a un sujeto que intimidaba a los usuarios intentando sustraer sus pertenencias. Los Agentes de Control lo aprehendieron y fue entregado a la Policía Nacional”, informó una fuente de la entidad a EXPRESO.

Otra detención en la avenida Francisco de Orellana

En tanto, agentes aprehendieron a dos sospechosos que robaban a ciudadanos en la avenida Francisco de Orellana. En el procedimiento también actuaron elementos de la ATM, en coordinación con la Policía Nacional.

