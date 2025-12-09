“Va un ladrón y se hacen los giles”: Aquiles Álvarez critica a guardias del Terminal

La agresión a equipos periodísticos en la Terminal Terrestre desató una fuerte crítica del alcalde Aquiles Álvarez

La madrugada del martes 9 de diciembre, equipos periodísticos fueron agredidos por guardias de seguridad privada mientras intentaban registrar un incendio reportado en el patio de comidas de la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera.

Los camarógrafos estaban grabando cuando el personal de seguridad los empujó e intentó impedir su trabajo.

En un video difundido en redes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se grabó mientras conducía y cuestionó la actuación del personal. “Una reacción estúpida de parte de los guardias. Claro, va un ladrón se hacen los giles, pero va un periodista y se tiran a bravitos…”, expresó.

¿Qué medidas aplicó Segura EP luego de la agresión a periodistas en la terminal?

Tras el incidente, la empresa municipal Segura EP activó un operativo integral temporal para mejorar la seguridad dentro del complejo de transporte.

El despliegue incluye más de 90 Agentes de Control Municipal (ACM) distribuidos en turnos 24/7. La vigilancia cubre las seis puertas principales, boleterías, andenes, garitas, zonas de encomiendas y los más de 160 locales comerciales.

El gerente general de Segura EP, Alex Anchundia, explicó que se conformó un contingente mixto entre ACM y seguridad privada proveniente de otras dependencias municipales, mientras se desarrolla el proceso para contratar a una nueva empresa de seguridad.

Segura EP confirmó que la sustitución de la empresa de seguridad se encuentra en proceso. La medida, según la entidad, busca garantizar una respuesta adecuada en emergencias y respetar el trabajo de la prensa, especialmente en hechos de interés público como incendios o incidentes dentro de la terminal.

La entidad prometió que el refuerzo permanecerá activo durante todo el periodo de transición.

