Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.Miguel Canales / EXPRESO

Aquiles Álvarez acusa al Sercop de mentir por empresa de seguridad en Guayaquil

El Sercop y el Municipio discrepan sobre la empresa de seguridad involucrada en la agresión a periodistas en la Terminal 

La agresión a periodistas en la Terminal Terrestre de Guayaquil desató este martes 9 de diciembre una nueva confrontación entre el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, y el Gobierno central, específicamente con el Sercop.

El Sercop emitió un comunicado en el que aseguró que la empresa de seguridad involucrada en los hechos “no consta en el catálogo actual del servicio de seguridad y vigilancia privada”

Sin embargo, la respuesta del Municipio fue inmediata. La Alcaldía replicó que “fue el mismo Sercop quien adjudicó a dicha empresa para que sea parte del catálogo electrónico de seguridad”, acompañando su afirmación con una imagen publicada en su cuenta oficial en X.

¿Por qué Aquiles Álvarez acusa al Sercop de falsedad en el caso de seguridad?

La polémica escaló cuando el alcalde Aquiles Álvarez cuestionó públicamente la versión del Sercop. “Lo que está ocurriendo con el Sercop ya sobrepasa cualquier explicación técnica, es patético”, afirmó

"Fueron ellos mismos quienes la incluyeron dentro del catálogo en agosto que fue cuando hicimos la contratación. No se ponen de acuerdo, ni a la interna", acotó. Además, según Álvarez, la entidad incluyó a la empresa en agosto, mes en el que se realizó la contratación para la Terminal. “Sercop, nuevamente falso; nuevamente desmentido”, remató.

Mientras tanto, la Fundación Terminal Terrestre anunció la terminación unilateral del contrato con la empresa involucrada, luego de que su personal agrediera a equipos periodísticos que cubrían un incendio ocurrido durante la madrugada en el patio de comidas del lugar.

Los equipos periodísticos fueron golpeados con toletes por guardias privados del Terminal Terrestre. El hecho ocurrió alrededor de las 04:30, cuando cerca de 15 uniformados se acercaron a los periodistas y camarógrafos, los amedrentaron y les exigieron entregar los videos registrados. 

Dos colaboradores resultaron con heridas graves en la cabeza, mientras que otros comunicadores sufrieron golpes y contusiones. Las víctimas denunciaron que los agentes intentaban impedir la cobertura y actuaron sin protocolos de seguridad ni respeto a la labor informativa.

terminal terrestre de GYE
Guardias del Terminal Terrestre agredieron a periodistas durante una cobertura.Joffre Flores.

