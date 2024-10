La polémica reacción de Tom Holland ante el asedio de fans a Zendaya

Tom Holland y Zendaya se han vuelto tendencia este sábado 26 de octubre de 2024 por una peculiar situación. Y es que la pareja a vuelto a captar la atención y no por sus looks o por su relación como tal, si no por un atropellado encuentro con los fans.

En varios videos que han circulado en redes sociales se puede ver a ambos arribando a un evento en Nueva York de Bero, la cerveza sin alcohol de Holland. Los artistas fueron recibidos en dicho lugar por un grupo de paparazzi y varios fans.

En los audiovisuales se puede ver como tras el arribo de la pareja, Holland toma la delantera y le extiende la mano a Zendaya para que lo acompañe, pero la actriz se queda junto al grupo de fans firmando autógrafos. Posteriormente, se puede ver a Holland introduciéndose en el grupo luego de empujar a uno de ellos; le tira un papel a uno de ellos y se lleva a Zendaya.

Tom Holland pulls Zendaya away from invasive Paparazzi. pic.twitter.com/ivbaYIWqjI — Pop Base (@PopBase) October 25, 2024

Este hecho ha generado un sinnúmero de comentarios en redes sociales con dos posturas distintas. Por un lado están los que aplauden la acción de Holland y aseguran que solo se trata de una rápida acción para defender a Zendaya. Pero también están los que ven en su respuesta un acto agresivo y desproporcionado.

"Hombre protector, hombre que resuelve, hombre que prioriza, hombre caballeroso= Tom holland", escribió la @SabinaCarrillo3 en X (antes Twitter), donde tuvo lugar la discusión.

La relación entre Tom Holland y Zendaya

Holland y Zendaya han estado juntos desde 2021, aunque su vínculo comenzó durante el rodaje de Spider-Man: de regreso a casa en 2017. A pesar del interés de los medios, ambos son bastante reservados respecto a su vida personal. "Nuestra relación es algo que cuidamos mucho y queremos mantener lo más privada posible", comentó Holland en 2023 a The Hollywood Reporter. "No sentimos que tengamos que rendir cuentas a nadie; es un asunto nuestro y no tiene relación con nuestras carreras".

