Marcha en Valencia para exigir respuestas por cinco obreros municipales desaparecidos

No hay rastro de cinco trabajadores municipales desde el pasado 24 de julio

Familiares de Manuel Cedeño, uno de los obreros desaparecidos, realizaron un marcha en Valencia, Los Ríos, para exigir respuestas a las autoridades.

En Valencia persiste la angustia por la desaparición de José Caluña, Manuel Cedeño, Joffre Chichanda, Cristhian Rendón y Wilson Murillo, obreros municipales que llevan 23 días sin rastro tras un viaje a Guayas y Manabí.

Sus familias no han dejado de llorar ni de pedir a Dios que regresen con vida, y solicitan que las autoridades mantengan su respaldo en las labores de búsqueda.

La tarde de este viernes 15 de agosto, los familiares marcharon pacíficamente por la avenida 13 de Diciembre hasta el Municipio para reiterar su exigencia.

Jennifer Cedeño, hija de Manuel, contó que tenían previsto reunirse en la playa para pasar tiempo juntos, pero esos planes se frustraron al conocer la noticia de su desaparición.

Según relató, el último contacto fue el 24 de julio, cuando enviaron fotos desde Puerto López, alrededor de las 18:00, y todo parecía normal. Esa noche planeaban hospedarse en un hotel para retornar temprano a Los Ríos al día siguiente, pero desde entonces no hubo más noticias.

Valencia: Obreros desaparecidos viajaron a Guayas y Manabí

Algunos familiares prefirieron no identificarse por temor, pues sostienen que el viaje a Guayaquil no solo incluía una capacitación, sino también gestiones para lograr beneficios sindicales, como aumentos salariales y dotación de uniformes.

Afirmaron que los desaparecidos habían recibido amenazas “por ser parte del Sindicato y pedir acuerdos”, aunque no precisaron su origen. Toda esta información, dijeron, fue entregada a la Fiscalía en Manta para su investigación.

Familiares de obreros desaparecidos piden atención de autoridades nacionales

Entre lágrimas, pidieron al alcalde de Valencia, Daniel Macías, que no detenga la búsqueda y que el caso pueda ser atendido por el presidente Daniel Noboa.

El alcalde, por su parte, aseguró que el Cabildo brinda todo su contingente para las diligencias.

Mientras tanto, los familiares solicitaron al gobernador de Los Ríos, Edwin Ocampo, un viaje a Quito para exponer el caso ante la Asamblea Nacional.

¿Qué ocurrió con los obreros de Valencia?

Los cinco obreros municipales del cantón Valencia y una amiga que se les unió en Quevedo, viajaron el 24 de julio hacia Guayaquil, donde habrían tenido una jornada de capacitación.

Posteriormente, las seis personas se habrían desplazado hacia Puerto López, en la provincia de Manabí, donde desaparecieron. El carro en que andaban fue hallado completo.

