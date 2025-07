Mientras nace un nuevo parque en Babahoyo, otros agonizan en el abandono

En un 40 % avanza la construcción del nuevo Parque del Conocimiento en el cantón Babahoyo, Los Ríos. Mientras este moderno centro de desarrollo juvenil se levanta en un área de 4.000 metros cuadrados, en la urbanización Arriaga, con una inversión de 560.255 dólares, otras zonas recreativas de la ciudad enfrentan un visible deterioro que preocupa a la ciudadanía.

Graciela Macías, habitante de Barreiro Nuevo, acude frecuentemente al parque de la parroquia Barreiro junto a su nieta y lamenta las condiciones de esta área infantil.

Deterioro del estado de zonas recreativas

“Hay juegos dañados que pueden perjudicar a los niños si los usan, y algunos columpios ya no existen o están deshabilitados. No hay ya espacio ni condiciones para jugar, y eso es lamentable”, expresó.

Este parque, ubicado en el centro de la parroquia, cuenta con una plazoleta y amplias áreas verdes, pero los moradores señalan que sus piletas permanecen vacías y lucen descuidadas.

¿Se atenderán los parques afectados?

Juan Carlos Andrade, director de Servicios Públicos del Cabildo, explicó que una de las piletas presenta fisuras que impiden su llenado normal, aunque aseguró que el personal municipal continúa realizando labores de limpieza.

No obstante, reconoció que el problema estructural ya fue reportado al Departamento de Planeamiento para su futura intervención. Por su parte, el arquitecto Airton Álvarez, quien lidera la planificación de obras municipales, señaló que actualmente no existen estudios para intervenir este espacio en particular, aunque su estado está contemplado en el cronograma de daños registrados.

Malecón. Los juegos rotos, plantas secas, y la falta de sombra y bancas resumen el abandono que viven varios parques de Babahoyo. TATIANA ORTIZ FRANCO

“Existe la posibilidad de que estos mantenimientos se realicen con bonos, y eso se está analizando por el momento”, informó.

Paralelamente, Álvarez mencionó que entre los proyectos prioritarios está la remodelación total del parque infantil de Babahoyo, obra que será lanzada al portal de Compras Públicas próximamente, y cuyo rediseño contempla una temática innovadora, nuevos juegos y un castillo que cumplirá con estándares pedagógicos. Su presupuesto inicial era de 450.000 dólares, pero está siendo ajustado para su adjudicación definitiva, y se prevé que las obras inicien entre noviembre y diciembre próximo.

Álvarez comparó esta inversión con la realizada en la administración anterior, que ascendió a 2,3 millones de dólares. La actual gestión planea intervenir el parque infantil, el Parque del Conocimiento y el malecón de El Salto con un monto similar. Sin embargo, los habitantes siguen a la espera de que parques como el de Barreiro y el malecón de El Mamey, también deteriorados, reciban atención integral para poder brindar espacios seguros y adecuados a las familias, que denuncian desde hace años no contar con zonas recreativas óptimas.

El ocaso del Malecón de Babahoyo

Otro de los tramos que también presenta falta de mantenimiento es el malecón de Babahoyo, espacio que está bajo la administración de Mececop, empresa pública responsable de su cuidado. En el lugar, algunas planchas de policarbonato han desaparecido de las viseras y varios asientos han sido retirados debido a su mal estado, generando incomodidad y preocupación. Ante los reclamos ciudadanos, personal de esta entidad anunció que la próxima semana se dará respuesta a estas quejas.

Sin embargo, la ciudadanía no confía en lo anunciado.

En el Parque Barreiro las piletas no funcionan adecuadamente. El mobiliario urbano asimismo está deteriorado. TATIANA ORTIZ FRANCO

“El lugar se está cayendo a pedazos y nadie mueve un dedo por mejorarlo. En Babahoyo hay lugares que podrían mejorar, sitios por los que hemos pedido ayuda hace tiempo, pero están estancados y sin ser atendidos. Me parece bien que haya obras, porque sombra es lo que menos tenemos. Sin embargo, sí pido que se atienda también a las obras que ya existen, más aún si son espacios de encuentro para el barrio o que incluso pueden atraer al turista”, señaló la ciudadana Kelly Zamora.

