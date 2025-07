Nuevo hecho violento en Los Ríos deja dos muertos dentro de un vehículo

“Solo escuchamos las detonaciones y luego vimos el carro detenido con las dos personas muertas”, comentaron con temor varios habitantes del sector San Vicente, pasando el puente Macul, en el cantón Palenque, donde la tarde del viernes 18 de julio se registró un nuevo hecho violento que incrementó las estadísticas de asesinatos en la provincia de Los Ríos.

La alerta se reportó cerca de las 15:30, y, mientras en el lugar reinaba el miedo por el ataque armado, en el cantón Vinces, Mirna Sevillano Vera aguardaba con preocupación la llegada de su esposo, Carlos Eduardo Tello Inbaquingo, de 45 años. Él le había dicho que ese día regresaría de Guayaquil, donde había viajado hace dos días para realizar unos trámites personales. Sin embargo, la tarde se hizo noche y, cuando llamaba a su teléfono, este ya salía apagado.

Fue entonces cuando recibió la llamada más dolorosa de su vida: su marido, un servidor policial en servicio pasivo, había sido asesinado. Su cuerpo estaba tendido en la vía de tercer orden, junto a su vehículo de placas GSO-6580. El hombre recibió al menos once impactos de bala, distribuidos en la cabeza, tórax, abdomen y pies.

Dentro del carro, la Policía encontró a una mujer de aproximadamente 45 años, que también fue abatida a tiros. La víctima permanecía en la morgue de Babahoyo, a la espera de que algún familiar acudiera a reconocerla y realizara los trámites legales. Su muerte abrió nuevos interrogantes, pues la esposa de Tello aseguró que no la conocía. Según peritos de Criminalística, la mujer tenía varios tatuajes en su cuerpo, entre ellos uno en el brazo donde se leía “Julián” y “Michael”, información que podría facilitar su identificación.

El levantamiento de los cuerpos se realizó a las 22:50, y, durante la inspección técnica, los peritos de Criminalística fijaron nueve vainas percutidas, más una bala calibre 9 milímetros, evidencias clave para las investigaciones del doble crimen que tiene preocupados a los lugareños.

¿Hay sospechosos en este caso?

Por ahora, la Policía no tiene sospechosos identificados y continúan las labores investigativas. Sin embargo, en el entorno de Tello no se conoce que haya recibido amenazas. Su esposa, quien lo esperaba con la cena lista, solo clama justicia, mientras trata de asimilar no solo la pérdida, sino también el misterio de la mujer que murió junto a él y a quien nadie, hasta el momento, ha reclamado.

