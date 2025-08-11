Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide con emotivo mensaje tras su muerte

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, anunció su muerte con un emotivo mensaje tras el atentado que sufrió

La muerte del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha conmovido a Colombia. Este lunes, su esposa María Claudia Tarazona publicó un emotivo mensaje en Instagram para anunciar su fallecimiento y rendirle homenaje.

Uribe Turbay, de 39 años, murió dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá el 7 de junio durante un acto de campaña. El político permaneció en estado crítico en la Clínica Santa Fe, donde fue sometido a múltiples cirugías, pero las heridas provocadas por los disparos en la cabeza fueron irreversibles.

El emotivo mensaje de su esposa

En su mensaje de despedida, Tarazona expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos.”

Trayectoria de Miguel Uribe Turbay

Nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada en 1991 durante un secuestro, Miguel Uribe Turbay construyó una sólida carrera política. Fue concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República. En los últimos meses, era considerado uno de los candidatos con mayor proyección en las elecciones presidenciales de Colombia.

Altas autoridades colombianas lamentaron la muerte del senador y precandidato presidencial y reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del crimen.

La Fiscalía anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social, por lo que pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los sujetos procesados, a quienes acusará de homicidio agravado, lo que implica penas más severas.

Entre los seis detenidos se encuentra el presunto autor material, un menor de 15 años arrestado en el sitio del ataque con el arma empleada, así como Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, identificado como el supuesto coordinador del atentado.

