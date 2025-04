Andrea Gura: "Mi música es el bebé entre Adele y Dua Lipa"

De pequeña, la quiteña Andrea Gura solía escuchar a su hermana mayor cantar a todo volumen las canciones de la banda ecuatoriana Kiruba. Un día, durante una clase en la escuela en la que debían mostrar un talento, decidió ser ella quien interpretara uno de esos movidos temas.

RELACIONADAS Ignacio Maggio y la alquimia detrás de Acorde

“A la gente le encantó, y mi profesora llamó a mis papás para que pudiera participar en el programa de música de la escuela. Ellos no lo podían creer, porque en mi casa nadie era muy musical y porque no me habían escuchado cantar antes”, recuerda la artista, quien recibe a EXPRESO en el icónico Café Tres Gatos de la capital.

Nancy Risol: "Mi voz tiene impacto" Leer más

A partir de ese día, el canto se convirtió en una pasión que marcó su vida. Y desde 2021, esa pasión se ha transformado en populares canciones que la artista de 24 años ha ido promocionando a través de plataformas digitales como Spotify, entre las que se encuentran Flare, Play nice y, la más reciente, titulada White lies.

“Siempre digo que mi música es el bebé entre Adele y Dua Lipa, porque mi voz es muy melódica y se me da bien cantar temas nostálgicos, de amor, pero también me encanta el pop y la música más bailable”, señala.

Sus temas, cantados mayoritariamente en inglés, plasman ese estilo, con tintes de soul, y letras que abordan su historia personal.

“Honestamente, para mí, la composición nace con la melodía antes que con la letra. Con White lies, empecé tarareándola en la cocina de mi casa, y esos sonidos luego se transformaron en una canción. Lo que sí me parece importantísimo es que las letras sean completamente honestas conmigo misma, con mi vida y con mi historia, y que la gente se pueda identificar con ellas”, comenta.

Te puede interesar: Flix Pussy Cola: “La música depende de nuestra cronología de vida”

El proceso, sin embargo, es lento, pues apenas en los últimos dos años ha comenzado a musicalizar propuestas que llevaba guardadas durante años.

“No siento que haya apuro. Prefiero crear despacio, pero que los temas sean perfectos, a lanzar una canción solo por lanzarla”, dice.

Próximamente, publicará dos nuevos temas: una balada y una melodía pop, sobre las cuales prefiere no dar demasiados detalles.

La artista recibió a Expreso en el Café Tres Gatos de la capital. Leonardo Velasco Palomeque

“La primera, que es una balada, la escribí cuando tenía 18 años, y la segunda la hice cuando tenía 19 años y vivía en Galápagos”, comenta.

Pablo Herrera: "Se hace mucha música para divertirse, pero ya no para enamorar" Leer más

De ese año en el archipiélago, donde trabajó como voluntaria en la Fundación Charles Darwin, también surgieron otros temas como Olvidé, que vio la luz en 2021. “Galápagos es un lugar maravilloso. Aprendes muchísimo y realmente convives con la naturaleza, entonces entiendes lo verdaderamente importante que es”, dice.

Pero además de componer, Gura, como la llaman sus amigos, afirma que su conexión con el público es una de las partes más importantes de su música. “Amo estar delante de la gente y ver cómo un tema puede tocar las fibras sensibles del corazón. Es realmente bello”, señala.

De la música al espectáculo

Pese a su amor por la música, tras terminar el colegio, Gura partió al Berklee College of Music en Estados Unidos, donde optó por especializarse en Negocios Musicales. No obstante, la escena la llamaba, sin importar dónde estuviera, y poco a poco volvió a subirse al escenario.

“Es como un centro de gravedad que te llama y del que no te puedes alejar. En Estados Unidos, y luego durante los años que viví en Italia y en Galápagos, terminaba cantando casi sin proponérmelo”, dice.

Tras concluir sus estudios en Estados Unidos, la artista regresó al país, donde se encontró con la escena musical local.

“Mis amigos me insistían en que lanzara una canción y que probara suerte en la escena local, así que me animé a participar en un evento en Cumbayá, y la acogida me sorprendió. La gente fue muy receptiva, hubo mucho ‘feeling’ con el público”, comenta.

Después de ese primer evento, comenzó a recibir invitaciones para cantar en distintos espacios de la ciudad, y su número de seguidores empezó a crecer.

“Ha sido maravilloso poder conectar con distintas personas y públicos. Me hace muy feliz cuando la gente me escribe o se me acerca después de un show y me dice que le gustó una canción”, señala.

Lee también: Sepia Brown: “Mi vida es como una 'chick flick'”

Este año, además de lanzar dos nuevos temas, tiene la intención de asumir el reto de grabar su primer disco.

Con ‘feeling’ nacional

Además de escuchar a artistas como Alicia Keys, Adele, Dua Lipa y Shakira, Gura asegura que es una fiel seguidora de la música nacional, especialmente de Alex Ponce, Mar Rendón y Jombriel.

“Siento que estamos en un momento de la historia en el que los artistas ecuatorianos la están rompiendo, y están demostrando en el exterior que no le debemos nada a nadie, porque hay muchísimo talento”, comenta.

Añade que, por ello, cuando piensa en el futuro, no cree en las limitaciones.

“Mi sueño sería cantar en teatros y estadios, que la gente se conecte con mi música y se identifique con ella”, señala.

A la par de la música, la artista también ha incursionado en el modelaje. Leonardo Velasco Palomeque

A la par de la música, la artista también ha incursionado en el modelaje y en el trabajo social, especialmente en temas relacionados con los niños y el medio ambiente.

“Me importa muchísimo trabajar a favor del medio ambiente, y también apoyar el sistema de adopciones y los orfanatos en Ecuador. Hay mucho por mejorar, y quiero contribuir a un sistema más eficiente y justo, implementando programas que ya se han realizado en otros países, como el foster care (cuidado temporal) que funciona en Estados Unidos”, indica.

Sergio Sacoto: “Mi fórmula para hacer música es cero queja y mucho trabajo” Leer más

Ahora también ha asumido un nuevo reto: candidatizarse al certamen Miss Ecuador.

Una mirada personal

Además de cantar, Gura dedica su tiempo libre a leer, cocinar y hacer deporte. “Juego vóley, fútbol y hago natación. No soy buena, pero me encanta y me ayuda a mantenerme activa. Me cuesta mucho quedarme quieta”, comenta, risueña.

También, añade, pasa mucho tiempo con sus amigos y su familia, con la que se confiesa muy cercana. “Mi familia es de las que se reúne todos los domingos para comer y conversar. Incluso ahora, que hemos crecido y estamos súper ocupados con mil cosas, nos damos tiempo para pasar juntos. Mi familia es mi lugar en el mundo. Y, obviamente, a eso también añado que los amores de mi vida son mis abuelitos. Paso mucho tiempo con ellos”, señala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!