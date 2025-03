Daniel Habif: “Yo nunca he visto a un tibio hacer historia”

“Ascender es un llamado para quienes buscan rebelarse contra la resignación y el fracaso”, explica el reconocido conferencista y escritor mexicano Daniel Habif, sobre su nueva charla motivacional que llegará al país a partir del 20 de marzo.

Este indica que Ascender surgió tras un año de intensa reflexión, durante un período en el que atravesó una etapa difícil en su vida.

“Fue un tiempo que me podó de esos desiertos que te obligan a reestructurar los cimientos de tu existencia”, afirma.

La puesta en escena combinará música en vivo, efectos visuales, una iluminación impactante, poesía e interacción directa con el público. Además, el evento incluirá momentos de confrontación y debate, permitiendo que los asistentes se conviertan en parte activa del espectáculo.

“Las experiencias que viven diferentes personas del público sobre el escenario le dan al evento una energía completamente distinta”, destaca Habif.

Si bien en sus conferencias y libros previos ha abordado temas como la valentía para superar el fracaso y alzar la voz, Ascender explora una nueva perspectiva. En esta ocasión, se adentra en cuestiones como la necedad, el narcisismo, la traición, el amor, el hambre, el olvido y la muerte, construyendo un relato que invita a la introspección y al crecimiento personal.

“Si alguien ya asistió a Ruge o Inquebrantables, no encontrará vestigios de nada de lo que vivió en esas charlas”, asegura.

Habif indica que ”Ascender” busca sellar el compromiso con la grandeza que habita en cada ser humano. Ram Martinez

De la TV a la motivación

Antes de convertirse en un éxito en ventas, Habif era reconocido en su México natal como actor de telenovelas.

Participó en las producciones Nunca te olvidaré, y Corazones al límite. También incursionó en la música con la banda Kids, donde compartió escena con la cantante Dulce María.

Sin embargo, mientras su carrera avanzaba vertiginosamente, el artista empezó a escribir sus dudas e inquietudes, y lanzó un podcast para hablar de ellas.

Finalmente, en 2019 publicó su primer libro, Inquebrantables, que rápidamente se convirtió en un bestseller en América Latina. A la obra le siguió Ruge o espera ser devorado, en 2023.

Luchar contra el status quo

”Yo nunca antes he visto a un tibio hacer historia”, afirma el conferencista. Y esta, asegura, es la meta de su nueva gira: inspirar al público a luchar contra el estancamiento, la mediocridad y la procrastinación.

”Ascender” busca sellar el compromiso con la grandeza que habita en cada uno de nosotros. Es un llamado a rechazar la tibieza, la mediocridad y los hábitos que nos paralizan. Es una invitación a luchar con fervor por la vida que queremos construir, a romper con la procrastinación, a salir de relaciones que nos atan y a superar los miedos, transformándolos en impulso”, señala.

La conferencia se presentará en Guayaquil el 20 de marzo en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el 22 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de las Culturas.

El conferencista asegura que, desde que comenzó su trayectoria en los escenarios, su audiencia ha evolucionado y crecido junto a él. No obstante, reconoce que algunas personas no regresan o desarrollan cierta animadversión hacia su mensaje, aunque esto no le afecta.

Yo digo que mi vida es como un motel. Hay gente que viene, se hospeda un año conmigo y luego se va. Me usan para salir de sus problemas, y me usan en el mejor sentido de la palabra. A veces me quieren, a veces no. Pero ese es el precio de ser una antorcha, ¿no? El propósito de una antorcha es ser usada para encender a otros", reflexiona.

El conferencista visitará el país a partir del 20 de marzo. Ram Martinez

Mirar hacia el futuro

El Ascender World Tour comenzó el año pasado y ha recorrido países como Estados Unidos, Canadá, España, México, Chile y Argentina, entre otros. Paralelamente, Habif trabaja en su cuarto libro en colaboración con su esposa, cuya relación de veintitrés años inspira los relatos que forman parte de esta nueva obra.

”Mi matrimonio es mi mayor éxito. Mi esposa es mi mejor apoyo y mi mayor triunfo”, afirma.

