Ana María Weir: 'La moda y el yoga son dos maneras de expresarme'

A Ana María Weir es común verla con su mat de yoga desplegado, el océano extendiéndose a sus espaldas y la brisa marina guiando sus movimientos. Para esta guayaquileña de rizos, ojos verdes y piel bronceada, el equilibrio no es solo una postura, sino una filosofía de vida.

Desde la arena o espacios de Guayaquil, Ana María guía sesiones diseñadas para algo más que el bienestar físico: su enfoque busca despertar una conexión profunda con el cuerpo, fortalecer la fascia muscular y expandir la movilidad con consciencia.

Pero antes de abrazar la serenidad del yoga, su vida se movía al ritmo vertiginoso de las luces y las pasarelas. A los 18 años, sin siquiera imaginarlo, fue descubierta en el prestigioso concurso Super Model of the World, lo que marcó el inicio de una carrera en la industria de la moda. Bajo la dirección de la agencia de Denise Klein, se entrenó en la exigente disciplina del modelaje y desfiló en los eventos más importantes del país, como Designer Book, Portafolio de la Moda y Runway. Su talento la llevó a México, donde trabajó en campañas, revistas y desfiles, además de tomar clases de teatro para perfeccionar su expresión en cámara.

Hoy, Ana María sigue siendo un rostro recurrente en la moda ecuatoriana, sus campañas para De Prati y su colaboración con diseñadoras como Graciela Robles, Afrikana, Lemaler, entre otras, la consolidan como un ícono de estilo y versatilidad.

En esta conversación con SEMANA, nos revela cómo ha logrado unir estos dos mundos y construir una vida donde la armonía es la verdadera protagonista.

José Luis Roseney: "Estar fit es mucho más que verte bien" Leer más

Cara a cara

En tus inicios como modelo, ¿sentiste mucha presión en cuanto a las medidas y el aspecto físico?

No tenía la información que tengo ahora sobre nutrición y bienestar, así que pasé por varias dietas estrictas antes de encontrar un equilibrio.

Y ahí fue cuando el yoga entró en tu vida, ¿no es así?

Ya había intentado yoga antes, pero cuando viajé a trabajar en México lo viví de otra forma. Me ayudó a conectar conmigo misma y a manejar la autoexigencia. Al regresar a Guayaquil, estudié en Ganesha Yoga y fue un cambio radical en mi vida.

¿Crees que el modelaje y el yoga son mundos opuestos?

Antes lo pensaba, pero no. Ambos requieren disciplina, trabajo con el cuerpo y la mente. En el modelaje, si no te sientes segura, se nota. El yoga me ayudó a fortalecer esa confianza y a verme con otros ojos. Ahora siento que encontré el equilibrio perfecto entre ambos, son dos maneras de expresarme.

¿Cambió tu percepción del cuerpo y la belleza?

Sí, segurísimo. Nunca me he operado, no sigo estándares artificiales de belleza. Me gusta proyectarme naturalmente, y creo que eso también lo notan las marcas con las que trabajo.

¿Cómo es hoy tu relación entre alimentación y bienestar?

Para mí, la alimentación es nutrirme. Antes lo veía como dietas, pero con los años entendí que es un estilo de vida. Muchas personas no comen para nutrirse, sino solo por hambre o por costumbre. Y eso también afecta la salud. Hay que estar conscientes de cómo alimentamos no solo el cuerpo, sino también la mente con lo que vemos y leemos.

Ecuador tiene paisajes espectaculares y playas divinas. ¿Tienes algún rincón especial donde te guste practicar yoga o dar tus clases?

Claro, mi rincón favorito siempre va a ser la playa. Vivo en Montañita, y aunque tiene fama de ser un lugar ruidoso, yo vivo en la zona más tranquila, rodeada de árboles. Es un lugar ideal. La conexión con la naturaleza es increíble. Permitirse respirar y conectar, todo eso es mucho más fácil en contacto con la naturaleza.

¿Crees que hoy se debe normalizar las practicas holísticas?

Sin duda. Hoy en día se necesita normalizar estas prácticas porque el mundo va muy rápido, las redes sociales pueden ser agobiantes. Nos golpea a todos, sin importar la profesión. Y el yoga, por ejemplo, te ayuda a centrarte, a tener claridad. Vivir en armonía es el verdadero lujo.

¿Hay algún mito sobre el yoga que quieras derribar?

Mucha gente piensa que para hacer yoga hay que ser flexible, pero no es cierto. El yoga es para todos, independientemente de tu tipo de cuerpo o condición física. No se trata solo de posturas, sino de una práctica integral que conecta cuerpo, mente y espíritu.

Ping-pong

Asana favorita: El perro que mira hacia abajo.

Un mantra que te acompañe: Mi lugar seguro está dentro de mí.

Libro que estés leyendo: Siempre leo varios a la vez. Ahora estoy con Eastern Body, Western Mind, de Anodea Judith, Respira de James Nestor y A Path With Heart de Jack Kornfield.

Algún sueño pendiente: Sí, viajar a la India. Me encantaría estar allá, aprender de los verdaderos maestros y sumergirme en la cultura que dio origen a esta práctica. Es un sueño por cumplir y sé que en algún momento llegará el momento indicado para hacerlo.

Una rutina: Lo primero que hago en el día es agradecer y respirar conscientemente. También, camino descalza en la arena o césped porque ayuda a desintoxicarse y a conectarse con la energía de la Tierra.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!