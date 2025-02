Geannina Zunino: "Vestir bien debe ser un placer diario"

Si hay algo que define a Geannina Zunino, es su entusiasmo sin filtros y su visión clara de la moda: prendas prácticas, versátiles y con ese factor 'wow' que hace que una mujer se sienta segura y fabulosa sin esfuerzo. Minimalista en accesorios pero ecléctica al vestir, Geannina juega con texturas, cortes y combinaciones inesperadas que desafían lo convencional. Su objetivo siempre fue claro: crear moda accesible sin perder el estilo. Y lo logró.

Con casi 20 años en la industria, ha construido su sello personal bajo la marca GZ Fashion, conquistando el mercado ecuatoriano con colecciones pensadas para la mujer real, esa que quiere verse bien sin pasar horas frente al clóset. Al día de hoy tiene presencia en Rio Store, donde encontró el alcance que siempre soñó: vestir a miles de mujeres en todo el país.

Pero si algo distingue a Geannina, es su filosofía de moda sin complicaciones. Para ella, “vestirse no debería ser una tarea difícil, sino un placer diario”. En esta entrevista, nos cuenta sobre su estilo y visión de la moda, siempre con esa frescura y seguridad que la caracterizan.

Cara a cara

Con las Fashion Weeks en pleno auge, las tendencias nos bombardean por todos lados. ¿Cómo equilibras lo que está de moda con tu estilo personal?

Creo que cuando eres más joven, estás en esa búsqueda constante de tu estilo y te dejas llevar mucho por lo que ves en redes. Pero con el tiempo, te conoces mejor y sabes lo que te queda bien. Yo, por ejemplo, ya tengo claro mi estilo: ecléctico, pero siempre con un balance entre comodidad y estar bien vestida.

O sea, comodidad sí, pero sin perder el toque arreglado...

Exacto. No es que voy a estar en calentador y camiseta todo el día (aunque en casa sí, obvio). Pero cuando salgo, siempre busco ese punto medio: me gusta mezclar algo cómodo con algo arreglado. Además, sé cuáles tendencias me van y cuáles no. Es una cuestión de conocerse.

Y en cuanto a los colores, ¿te guías por tu colometría o haces lo que te gusta?

Bueno, es un debate. Hay colores que me dicen que me quedan bien y yo no los uso porque no me siento cómoda. Por ejemplo, el rojo. Dicen que me favorece, pero siento que me hace ver más morena. Aunque en Navidad sí lo uso, porque en diciembre mi clóset se llena de rojo, verde y blanco. Hasta mis pijamas cambian. Vivo la Navidad con entusiasmo, como todo en mi vida.

Ahora que estamos en temporada de playa, ¿cómo vistes tus prints al sol?

Un toque de estampado en temporada de sol levanta cualquier look. Un vestido de print floral lo usás en la noche con tacos, o de día en la playa con sandalias y sombrero. Todo está en cómo lo combinas.

Con su estilo femenino y ecléctico, demuestra que vestir bien es cuestión de actitud y buen diseño. Foto: Juan Faustos

Entonces, el print también dice mucho de ti...

Totalmente. El animal print, por ejemplo, es un clásico ochentero que combina con todo. Y cada estampado refleja cómo te sientes: si un día quiero proyectar poder, me pongo algo de animal print. Si quiero algo más fresco, voy por flores. Es cuestión de jugar con la moda.

¿Y en redes sociales, cómo crees que influyen en la forma en que consumimos moda?

Muchísimo. Hoy las redes no son solo un catálogo de ventas, sino un espacio donde la gente busca inspiración y consejos. La idea es mostrar no solo la ropa, sino cómo usarla, cómo combinarla para distintas ocasiones. Eso es lo que hace que una marca conecte con la gente. Al final, la moda no es solo vestirse, sino también expresarse.

Ping - pong

Ícono de la moda que te inspire: Sin duda, Coco Chanel. Gracias a ella, las mujeres nos vestimos como lo hacemos hoy.

Los vestidos.

La clave es que una prenda te sirva para al menos dos o tres looks distintos. Un vestido, por ejemplo, con tacos y accesorios para un evento; con sandalias y sombrero para la playa; con blazer y cinturón para la oficina.

Uso pantalones talle alto porque alarga la figura. Además, los prefiero con cortes anchos y juego mucho con las texturas. Me encanta mezclar prints con tejidos diferentes. Y, por supuesto, los vestidos largos también ayudan a estilizar.

Siempre recomiendo un buen shapewear, que es ropa interior moldeadora (cubre cintura, glúteos) pero no es faja, ni es caliente. Permite estar cómoda y que la ropa luzca bien.

