Viviana Pazmiño: "Aprendí a usar la moda a mi favor"

Sus looks gritan estilo y practicidad, con combinaciones de prendas neutras y versátiles.

Cada mañana, más de 90,000 seguidores en Instagram se detienen a ver los reels de "Arréglate conmigo" de Viviana Pazmiño. En estos clips virales, la diseñadora y CEO de Afrikana transforma prendas básicas en atuendos versátiles, mostrando su habilidad para armar outfits y pasión por los tonos neutros.

Su autenticidad y buen gusto han hecho que su audiencia no solo admire su trabajo, sino también se inspire en su filosofía de la moda: menos es más, pero siempre con un toque de creatividad.

Desde que fundó Afrikana en 2014, Viviana ha dejado claro que su propuesta no es solo vestir, sino empoderar. Su marca, que incluye ropa casual, semiformal y beachwear, además de zapatos y accesorios, se ha expandido más allá de las fronteras de Ecuador hacia mercados internacionales como Estados Unidos.

Recientemente, Viviana estuvo en el Latin American Fashion Summit (LAFS) en Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir con estilistas y diseñadoras de todo el mundo. Su sensibilidad hacia la moda y su compromiso con el consumo responsable la han convertido en una referencia dentro y fuera de su país.

En esta entrevista con revista SEMANA, Viviana nos abre las puertas a su universo creativo y nos cuenta cómo definió su estilo, su relación con la moda y los secretos detrás de su clóset cápsula.

Ágatha Ruiz de la Prada: "Me espanta todo lo gris, lo negro y lo triste" Leer más

Cara a cara

¿Ser diseñadora de moda te ayudó a conocer tu estilo, o cómo se dio?

Diseñar ha sido parte de mi vida. Trabajé siete años en De Prati como diseñadora de línea infantil, pero en ese tiempo no había hecho ese trabajo de autoconocimiento. Fue en los últimos años, al estudiar asesoría de imagen, cuando realmente definí mi estilo. Entendí qué me queda mejor: soy reloj de arena, los colores cálidos me favorecen, y prefiero los tonos neutros.

¿Hiciste un “detox” de tu clóset?

Sí, y saqué muchísimas cosas. Descubrí que mi estilo es de colores neutros. En el día a día no uso prints, salvo en la temporada playera, donde los adoro. Mi clóset es práctico, no hay más de 20 piezas: tengo pantalones y blusas en tonos blanco, verde oliva, beige y negro. Alrededor de siete pares de calzado y cuatro carteras. Es un clóset cápsula.

Eso para el día a día ¿y para un evento?

Ahí sí voy a Afrikana, ese es mi gran clóset.

¿Cuándo definiste tu estilo, vinieron más cambios en tu imagen?

Por supuesto. Por ejemplo, dejé el delineador negro y lo cambié por café. En el cabello, en cambio, opté por iluminaciones. Esos pequeños ajustes marcan la diferencia y te hacen sentir más segura.

¿Tienes una influencia en el mundo de la moda?

Ricardo Tisci. Su trabajo en Givenchy y Burberry siempre ha sido una inspiración para mí.

¿Con más de diez años en el mercado, cómo defines la moda?

La moda no es solo lo que llevas, sino cómo lo usas para contar tu historia. Yo he aprendido a usarla a mi favor, y al vestir cuento quién soy.

PING-PONG

¿Lo que jamás usarías?

Colores neones ni plataformas, salvo para un disfraz.

¿Una pieza heredada?

Una cartera de mi abuela. Es colorida y perfecta para eventos especiales.

¿Lo último que incorporaste en tu armario?

Un bikini en color Mocha Mousse y un pareo estampado.

¿Minimalista o maximalista?

Minimalista, total.

¿Estampado favorito?

Animal print, pero el de leopardo. Ese ya es un neutro para mí.

¿Accesorios dorados o plateados?

Dorado, siempre.

¿De la moda, qué detestas?

La moda rápida. Prefiero el consumo responsable. Jamás me verán usando algo de Shein o Temu.

¿Perfume favorito?

Presence de Mont Blanc.

¿Prenda infalible?

Un pantalón de talle alto y caída recta. Favorece a todo tipo de cuerpo.

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!