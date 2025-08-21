Google Pixel 10 Pro XL: así es el nuevo celular con IA avanzada y carga más rápida

El nuevo Google Pixel 10 Pro XL destaca con IA mejorada, batería de 5200 mAh y carga magnética Pixelsnap Qi2

Google presentó oficialmente en Nueva York su nueva generación de smartphones, compuesta por el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el plegable Pixel 10 Pro Fold. La compañía apostó por un evento cargado de innovación, con la inteligencia artificial como protagonista indiscutible.

El Google Pixel 10 Pro XL, modelo insignia de la línea, llega con mejoras de hardware y software que lo consolidan como uno de los móviles Android más ambiciosos del año.

Pixel 10 Pro XL: batería, cámara y carga Qi2 mejorada

La batería del Pixel 10 Pro XL sube hasta los 5200 mAh, un incremento respecto a la generación anterior, garantizando mayor autonomía. Además, estrena soporte exclusivo para carga inalámbrica Qi2 de 25W, potenciada con el nuevo sistema magnético Pixelsnap, similar al MagSafe de Apple.

Así luce la nueva línea de teléfonos celulares de Google. Google

En fotografía, conserva los sensores de la serie Pro anterior, pero incorpora la tecnología Pro Res Zoom con inteligencia artificial generativa, capaz de ofrecer acercamientos digitales de hasta 100x con mayor nitidez y detalle.

Posibles consecuencias legales del uso de apps como Magis TV: lo que debes saber Leer más

Chip Tensor G5: IA más veloz y funciones exclusivas

El procesador Tensor G5 es el corazón de los nuevos Pixel 10. Google asegura que su CPU es 34% más rápida y que el rendimiento en IA local mejora en un 60% frente al Pixel 9.

Entre las novedades impulsadas por IA destacan:

Magic Cue, que propone respuestas inteligentes en tiempo real a partir de apps como Gmail y Calendario.

Camera Coach, un entrenador fotográfico que sugiere encuadres y composición.

Video Boost y grabación en 8K, que elevan la experiencia de video móvil.

Precio y disponibilidad del Pixel 10 Pro XL

Los precios de la nueva línea de teléfonos celúlares de Google varían según su versión:

Pixel 10: $ 799

Pixel 10 Pro: $999

Pixel 10 Pro XL: $ 1.119 en su versión de 256 GB, ya que desaparece la opción básica de 128 GB

Pixel 10 Pro Fold: $1.799

Está disponible en colores piedra lunar, jade, porcelana y obsidiana, con lanzamiento oficial fijado para el 9 de octubre de 2025. Los cuatro nuevos celulares ya están disponibles para reservar en la web de Google.

Para leer más contenido de EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ