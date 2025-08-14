Modo Avatar en WhatsApp: cómo activarlo desde tu celular

Descubre cómo activar el Modo Avatar en WhatsApp y personalizar íconos, fondos y sonidos con temática de Pandora

El Modo Avatar en WhatsApp permite personalizar íconos, fondos y sonidos inspirados en Pandora y en La leyenda de Aang, combinando creatividad y tecnología.

WhatsApp ha dado un paso más en la personalización con el Modo Avatar, una tendencia que permite transformar la apariencia de la app inspirándose en la estética de la saga Avatar, de James Cameron. Asimismo, con la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.

Desde íconos y fondos de pantalla, hasta sonidos y creaciones generadas con inteligencia artificial, esta función ofrece a los usuarios la posibilidad de integrar el universo de Pandora en su día a día.

La saga Avatar es la más taquillera de la historia del cine. Su universo se puede activar en Whatsapp. Instagram

¿Cómo activar el Modo Avatar en Android?

Para los usuarios de Android, la forma más sencilla de conseguirlo es mediante Nova Launcher, disponible en Play Store.

Descarga e instala Nova Launcher y configúralo como lanzador predeterminado. Busca imágenes PNG sin fondo de personajes como Neytiri, Jake Sully o Kiri. Mantén presionado el ícono de WhatsApp, selecciona “Editar” y elige la imagen descargada. Cambia también otros íconos para unificar el estilo de todo el teléfono.

Avatar: la leyenda de Aang es una exitosa serie animada de Nickelodeon. Internet

¿Cómo activar el Modo Avatar en iPhone?



Aunque iOS no permite lanzadores como Android, puedes personalizar WhatsApp usando Atajos (Shortcuts):

Abre la app Atajos y selecciona + para crear uno nuevo.

Elige Abrir app y selecciona WhatsApp.

Pulsa en el icono del atajo, selecciona Elegir foto y usa la imagen PNG del personaje deseado (Avatar o La leyenda de Aang).

Añade el acceso directo a la pantalla de inicio y oculta el ícono original de WhatsApp.

Para fondos de chat, ve a Ajustes > Chats > Fondo y selecciona la imagen personalizada.

Fondos y sonidos temáticos con Meta AI



Además de la personalización visual, Meta AI permite generar fondos únicos mediante prompts creativos, como:

Diseña una escena épica de Pandora al atardecer

Crea un fondo con la tribu Na’vi en un bosque iluminado

Para aplicarlos: abre WhatsApp, ve a Ajustes > Chats > Fondo y selecciona la imagen creada. Incluso puedes asignar sonidos de notificación inspirados en la banda sonora de Avatar.

¿Por qué es una novedad valiosa?

Modo Avatar no solo refuerza el carácter visual de WhatsApp, sino que permite que los fans de Avatar (y otras sagas) lleven su pasión al entorno digital. Es una experiencia inmersiva: desde íconos personalizados hasta fondos y sonidos temáticos. Además, Meta AI aporta creatividad con resguardo, manteniendo tu privacidad como prioridad.

