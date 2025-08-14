Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Modo Avatar
El Modo Avatar en WhatsApp permite personalizar íconos, fondos y sonidos inspirados en Pandora y en La leyenda de Aang, combinando creatividad y tecnología.Internet

Modo Avatar en WhatsApp: cómo activarlo desde tu celular

Descubre cómo activar el Modo Avatar en WhatsApp y personalizar íconos, fondos y sonidos con temática de Pandora

  • Redacción Digital

WhatsApp ha dado un paso más en la personalización con el Modo Avatar, una tendencia que permite transformar la apariencia de la app inspirándose en la estética de la saga Avatar, de James Cameron. Asimismo, con la serie animada  Avatar: la leyenda de Aang.  

RELACIONADAS

Desde íconos y fondos de pantalla, hasta sonidos y creaciones generadas con inteligencia artificial, esta función ofrece a los usuarios la posibilidad de integrar el universo de Pandora en su día a día.

Avatar 2, el camino del agua
La saga Avatar es la más taquillera de la historia del cine. Su universo se puede activar en Whatsapp.Instagram

¿Cómo activar el Modo Avatar en Android?

Para los usuarios de Android, la forma más sencilla de conseguirlo es mediante Nova Launcher, disponible en Play Store.

  1. Descarga e instala Nova Launcher y configúralo como lanzador predeterminado.
  2. Busca imágenes PNG sin fondo de personajes como Neytiri, Jake Sully o Kiri.
  3. Mantén presionado el ícono de WhatsApp, selecciona “Editar” y elige la imagen descargada.
  4. Cambia también otros íconos para unificar el estilo de todo el teléfono.
Avatar: la leyenda de Aang
Avatar: la leyenda de Aang es una exitosa serie animada de Nickelodeon.Internet
Magis TV

Posibles consecuencias legales del uso de apps como Magis TV: lo que debes saber

Leer más

¿Cómo activar el Modo Avatar en iPhone?

Aunque iOS no permite lanzadores como Android, puedes personalizar WhatsApp usando Atajos (Shortcuts):

  • Abre la app Atajos y selecciona + para crear uno nuevo.
  • Elige Abrir app y selecciona WhatsApp.
  • Pulsa en el icono del atajo, selecciona Elegir foto y usa la imagen PNG del personaje deseado (Avatar o La leyenda de Aang).
  • Añade el acceso directo a la pantalla de inicio y oculta el ícono original de WhatsApp.
  • Para fondos de chat, ve a Ajustes > Chats > Fondo y selecciona la imagen personalizada.
RELACIONADAS

Fondos y sonidos temáticos con Meta AI

Además de la personalización visual, Meta AI permite generar fondos únicos mediante prompts creativos, como:

  • Diseña una escena épica de Pandora al atardecer
  • Crea un fondo con la tribu Na’vi en un bosque iluminado
YoungHoon Kim

YoungHoon Kim, el más inteligente del mundo, predice cuándo vendrá Jesús: esto dijo

Leer más

Para aplicarlos: abre WhatsApp, ve a Ajustes > Chats > Fondo y selecciona la imagen creada. Incluso puedes asignar sonidos de notificación inspirados en la banda sonora de Avatar.

¿Por qué es una novedad valiosa?

Modo Avatar no solo refuerza el carácter visual de WhatsApp, sino que permite que los fans de Avatar (y otras sagas) lleven su pasión al entorno digital. Es una experiencia inmersiva: desde íconos personalizados hasta fondos y sonidos temáticos. Además, Meta AI aporta creatividad con resguardo, manteniendo tu privacidad como prioridad.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Más de 624 neonatos han muerto en hospitales de Ecuador en siete meses

  2. Se mantiene cierre vial en Cumbayá por intervención en calzada patrimonial

  3. Modo Avatar en WhatsApp: cómo activarlo desde tu celular

  4. Cuenca: bomberos salvan a ciudadano que cayó al río en la intersección de Roma y Oslo

  5. Militares ya no controlarán a ocho de las 19 cárceles que controlaban en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

  3. ¿Qué es la Corte Constitucional en Ecuador y por qué Daniel Noboa la está atacando?

  4. Los dueños de la salud: mañas y controles débiles que drenaron los millones del IESS

  5. Hallan muertos a los cuatro desaparecidos de La Maná en Manabí

Te recomendamos