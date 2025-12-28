Expreso
Piero Hincapié
El defensa ecuatoriano Piero Hincapié (d) se ha consolidado como titular en Arsenal.cortesía

Piero Hincapié lidera al Arsenal rumbo al título en la Premier League

Piero Hincapié fue figura en la victoria de Arsenal ante Brighton y los hinchas piden que se mantenga como titular en Premier

Piero Hincapié sigue enamorando a los aficionados de Arsenal con sólidas actuaciones en la Premier League y, tras la victoria 2-1 ante Brighton, en el que brilló, piden que se mantenga como titular en el puesto que habitualmente ocupaba Gabriel Magalhaes.

“Puede ser la diferencia para salir campeón. Tiene esa sangre latina, juega enojado. Se va a terminar consolidando en el puesto. Ahora es su oportunidad y la tiene que aprovechar”, recalcó el medio Top Gunner tras su exhibición.

Los números que confirman el gran partido de Piero Hincapié

Hincapié no solo aporta garra, sino también precisión. Según datos de Arsenal Team, el ecuatoriano fue el jugador con más pases completados (56), con una efectividad del 92%, y además registró cuatro recuperaciones clave.

Piero Hincapié
Piero Hincapié se ha convertido en una de las figuras de Arsenal.Piero Hincapié

“Fue una exhibición imponente del ecuatoriano. Sólido como una roca”, destacó Arsenal Team, que también subrayó su liderazgo en los minutos finales: “En los momentos difíciles es cuando sobresale su liderazgo, sale al frente con determinación”.

La jugada silenciosa de Hincapié en el gol de Odegaard

La influencia de Piero trasciende su área. En el gol de Martin Odegaard, que abrió el marcador, fue el gestor silencioso de la jugada: salió hasta la mitad de la cancha para despejar un balón que terminó en los pies de Bukayo Saka, quien asistió al capitán noruego.

Arteta elogia el rendimiento dominante del Arsenal

Esa capacidad de liderazgo en los minutos finales, cuando Brighton presionaba, también fue valorada por el DT Mikel Arteta: “Muy contento con el rendimiento, individual y colectivo, tan dominante. Fuimos una gran amenaza”.

Arsenal líder de la Premier League con Hincapié como pilar defensivo

Con Hincapié asentado como central titular, Arsenal cierra el 2025 como líder de la Premier League, con 42 puntos, y puntero invicto de la Champions League, con 18 unidades.

