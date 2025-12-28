¿Cuándo se reanudará el juicio contra los exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce?

Los exalcaldes de Durán son procesados por el presunto delito de peculado, en contratos de agua potable

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se reanudará en la Corte Provincial del Guayas la audiencia de juicio por presunto peculado contra los exalcaldes de Durán Dalton Narváez y Alexandra Arce, así como contra otras once personas.

La audiencia de juicio, que arrancó desde 8 de diciembre de 2025, se suspendió el 24 de diciembre de 2025. Sin embargo, está previsto que se reanude a las 9:00 de este 29 de diciembre, en la Corte Provincial del Guayas.

El avance del juicio contra Dalton Narváez y Alexandra Arce

Actualmente, las defensas de los procesados continúan con la presentación de sus pruebas. Días atrás, la Fiscalía terminó con la presentación 15 pruebas testimoniales, 75 documentales y cuatro periciales.

Narváez, Arce y once personas más fueron llamados a juicio el 11 de septiembre de 2025 por presunto peculado. Según la Fiscalía, el caso involucra un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 40 millones de dólares en la contratación de agua potable para la Durán.

El caso por peculado contra los exalcaldes Narváez y Arce

Las investigaciones señalan que durante las administraciones de Arce (2014–2019) y Narváez (2019–2023), se pagaron cerca de USD 39,9 millones por una obra que inicialmente debía costar USD 21,5 millones, y que nunca llegó a ser funcional.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan informes de la Contraloría General del Estado, pericias contables y de construcción, así como documentación sobre la fiscalización del proyecto. Se identificaron irregularidades como estudios desactualizados, calificación de oferentes sin requisitos, y precios inflados hasta en un 200%.

