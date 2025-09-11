Expreso
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas llamó a juicio a los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce.
Dalton Narváez y Alexandra Arce son llamados a juicio por presunto peculado en Durán

Según la Fiscalía, el caso involucra un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 40 millones de dólares

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas llamó a juicio a los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, junto a nueve procesados más, por el presunto delito de peculado en la contratación de obras para el sistema de conducción de agua potable desde la parroquia El Chobo (Milagro) hasta el cantón ferroviario.

Según la Fiscalía General del Estado, el caso involucra un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 40 millones de dólares. Las investigaciones señalan que durante las administraciones de Arce (2014–2019) y Narváez (2019–2023), se pagaron cerca de USD 39,9 millones por una obra que inicialmente debía costar USD 21,5 millones, y que nunca llegó a ser funcional

Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan informes de la Contraloría General del Estado, pericias contables y de construcción, así como documentación sobre la fiscalización del proyecto. Se identificaron irregularidades como estudios desactualizados, calificación de oferentes sin requisitos, y precios inflados hasta en un 200%. 

La empresa Eseico S.A. habría sido la principal beneficiaria, recibiendo $31 millones por una obra de producción de agua desde pozos subterráneos que no se concretó. Además, el Banco de Desarrollo del Ecuador solicitó la devolución de $23,2 millones por la terminación unilateral de convenios de financiamiento.

Dalton Narváez cumple prisión preventiva, mientras que Alexandra Arce fue vinculada al proceso cuando aún ejercía funciones como asambleísta. La Fiscalía también apeló el sobreseimiento dictado a favor de otros dos procesados.

