Videos de terror: así se vivió la pelea campal en el Independiente vs U. de Chile

La violencia en el estadio Libertadores de América dejó unos 10 heridos y más de 90 detenidos tras juego de Sudamericana

Hinchas se enfrentan en una tribuna durante el juego de Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile-

La violencia se apoderó de las gradas del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Buenos Aires, durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Los enfrentamientos entre ambas hinchadas, que incluyeron el lanzamiento de palos, piedras y objetos de concreto, dejaron un saldo de al menos 10 heridos y cerca de 90 detenidos, lo que llevó a la suspensión del encuentro.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el partido en el minuto 48, con un empate 1-1 en el marcador. La Conmebol, en un comunicado posterior, informó que el encuentro quedaba "cancelado" debido a la "falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades de seguridad".

Batalla campal en las tribunas

Hinchas se enfrentan el miércoles 20 de agosto, en un partido de los octavos de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda. Juan Ignacio Roncoroni

Los disturbios comenzaron al final del primer tiempo, cuando los fanáticos de la Universidad de Chile, ubicados en la tribuna Bochini Alta, comenzaron a arrojar butacas, trozos de concreto, y otros objetos hacia la parte baja, donde se encontraban los hinchas de Independiente. Los ataques, descritos como una "brutal gresca", incluyeron el uso de baldosas, mampostería e incluso inodoros completos.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



(Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

Tras varios minutos de inacción policial, se intentó evacuar a los aficionados visitantes, pero la situación escaló cuando los hinchas locales ingresaron a la tribuna, provocando una violenta confrontación. Testigos presenciales reportaron que algunos aficionados chilenos se vieron forzados a saltar desde una gran altura para escapar de la pelea.

Las autoridades han confirmado que tres de los 10 heridos se encuentran en estado grave, y uno de ellos, un hincha de la Universidad de Chile, fue trasladado a un centro médico en estado crítico. Además, cerca de 300 aficionados chilenos fueron retenidos por la policía para ser identificados.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Consecuencias y sanciones

El caso ha sido remitido a los Órganos Judiciales de la Conmebol, que ahora deberá decidir sobre el futuro del partido y las posibles sanciones a los clubes involucrados. La información completa de los hechos también será enviada a la Comisión Disciplinaria de la institución.

