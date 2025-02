José Luis Roseney: "Estar fit es mucho más que verte bien"

A las 5 de la mañana, antes de que el sol asome y la ciudad despierte, José Luis Roseney comienza su rutina. El sonido de las pesas chocando, el eco de los gritos de aliento en el aire, y la música vibrante que acompaña cada movimiento, son la banda sonora de su día. A esa hora, ya está entrenando, preparándose para enfrentar el día con la misma energía que transmite a los miles de personas que han pasado por las puertas de Kallpa Fitness, el gimnasio que fundó hace 15 años, y es conocido por eventos internacionales, certificaciones y una comunidad sólida.

Kallpa, que significa unión y fuerza en quechua, es un espacio donde no solo se viene a entrenar ejercicio funcional, calistenia, CrossFit o Beastpool, “se viene a desafiarse, a superarse”, dice José, de carácter firme pero cercano.

Durante la entrevista, su voz cargada de energía se alternaba con las pausas que hacía para observar a los entrenadores y a los miembros del gimnasio, guiándolos, alentándolos. Su pasión por el fitness es palpable: "El fitness no es solo cómo te ves, es lo que eres capaz de hacer", dice con una convicción que contagia.

Lo sabe en primera persona. De niño, sufrió por su sobrepeso y encontró en el ejercicio una forma de cambiar su vida. Hoy, con más de 40 certificaciones y una trayectoria ardua, su objetivo es que más personas, sin importar la edad, descubran lo que significa ser realmente "fit".

José Luis guía a otros con entrenamientos que van desde ejercicio funcional, calistenia, CrossFit o Beastpool, Foto:Joffre Flores

Betsy Daniel: "Mis bikinis tienen un toque sensual y chic" Leer más

En pro de los fitness

Roseney también está enfocado en ofrecer eventos deportivos de gran escala. En septiembre de 2025, celebra su tercer año consecutivo en el Estadio Modelo Alberto Spencer, siendo una oportunidad para crear algo único y memorable.

“El año pasado fue la primera vez que atletas fuera de las Olimpiadas pudieron competir en el Estadio Modelo", dice como un hito que enorgulleció a todos los participantes. Con 300 competidores, de los cuales 100 eran extranjeros, y 63 auspiciantes en la feria de expositores, el evento Kallpa Ultimate Championship lo enorgullece.

De cara al futuro, las expectativas para este año son altas. "Esperamos que el Kuc Latam Open (que es el clasificatorio) supere los 2,500 inscritos", señala Roseney, destacando el impresionante crecimiento del año pasado, que fue de 705.

Además de los eventos, en su misión por servir, ofrece entrenamientos para deportistas de alto rendimiento y rehabilitación postoperatoria. "Es un enfoque integral", concluye Roseney, reafirmando su compromiso con la mejora constante de los atletas y el deporte en general.

Cara a cara

¿Cómo empezó tu camino en el fitness?

Yo era un niño con sobrepeso y sufrí mucho por eso. No había la información que hay hoy sobre nutrición y salud. En la adolescencia, me cansé y decidí cambiar. A los 16 años fui a la Valley Forge Military Academy, la más famosa. Quise ser militar, pero también buscaba un cambio. Era gordito y me costaba hasta quitarme la camiseta en la playa.

¿Esa experiencia te hizo cambiar físicamente?

Totalmente. Pero también a nivel mental. Regresé con otro chip. Comencé a preguntarme, ¿qué es realmente estar fit? No es solo verte bien, es tener la habilidad de hacer cosas, de ayudar. Poder cargar a tu abuela si se cae, empujar un carro varado, cargar a tu hijo si se desmaya. Es ser útil en la vida.

Útil y saludable…

Sí, de hecho, sobre enfermedades tuve un episodio fuerte a mis 7 años. Tuve un tumor en el cerebro, en un lugar donde no se puede operar. Viajé a EE.UU por seis meses, y estuve metido en máquinas. A la final diagnosticaron que es un mioma que no es ni benigno ni maligno. Sigo viviendo normal, hago de todo en ejercicios, y he seguido adelante.

¿Cómo pasaste del entrenamiento personal a abrir tu propio gimnasio?

Primero fui profesor de yoga. Estudié varios años y me ayudó mentalmente. Luego descubrí CrossFit, lo estudié un año y medio, viajé a EE.UU., México, Colombia para certificarme. Cuando abrí Kallpa, fue el cuarto de CrossFit en Latinoamérica.

¿Cuál fue tu mayor motivación para seguir adelante con este proyecto?

Ver envejecer a mis abuelas y notar que muchas personas pierden independencia con los años. No quiero que la gente llegue a una edad en la que no pueda ni levantarse sola. Para mí, el fitness es eso: calidad de vida.

¿Cómo ves el auge del CrossFit en Ecuador?

Hay un nuevo boom a nivel mundial, especialmente en países como México, Brasil, Argentina, EE.UU. y España. En Ecuador, el boom fue hace 15 años cuando abrimos Kallpa, pero nunca paró. Hoy hay más de 15 gimnasios de CrossFit en el país, y mientras más haya, más competidores tendremos. Es un círculo virtuoso: más gente ejercitándose, más salud, más comunidad.

Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiere empezar en el fitness pero siente que es muy tarde?

Nunca es tarde. Tú puedes hacer más de lo que crees; todo está en tu mente. El fitness no se trata de cómo te ves, sino de lo que puedes hacer. Se trata de que puedas correr con tu hijo, cargar tus bolsas del supermercado, subir escaleras sin cansarte. Si empiezas hoy, tu futuro "yo" te lo va a agradecer.

Sobre él

Es CEO de Kallpa Fitness, situado en Samborondón y con una segunda sede en Salinas.

Tiene más de 40 certificaciones en el rubro del fitness, entra esas, Advanced CrossFit Functional Anatomy, Advanced Crossfit Judges Course, Beastpool Training, entrenamiento funcional, entre otros.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!