Ave Jaramillo: “Somos una generación de llorones”

“Cuando lo único organizado en tu país es el crimen. Cuando te puede matar una bala perdida pero también una salsa de tomate con plomo. Cuando no sabes si llega primero el Mundial o la Tercera Guerra Mundial. Cuando está por acabarse el mundo pero capaz no te enteras porque te cortaron la luz. Cuando pasa eso, es momento de aprender a torear las desgracias con estilo...Pero, ¿cómo no cruzar esa línea en la que alguien dice: “Ahí sí se pasó”? Con esa premisa arranca el show más reciente del comediante quiteño Esteban ‘Ave’ Jaramillo, que se estrenó recientemente en El Teatro del CCI.

“Al principio pensé en hacer un monólogo sobre la vejez, porque aunque a los 43 años no estoy viejo, el cuerpo ya no es igual. Sin embargo, en el camino me di cuenta que no, que aun quería hablar sobre esta polémica alrededor de cuáles son los límites del humor y de cómo usamos el humor y la risa para sobrevivir en un mundo cada vez más oscuro. Es una reivindicación de la posibilidad de reírse de todo”, asegura.

Pero, además de un cuestionamiento filosófico sobre los límites invisibles que separan lo cómico de lo ofensivo, ‘Ahí sí se pasó’ también surge de dos experiencias en 2024, donde el humor generó un inesperado debate en la capital.

En junio de 2024, en el marco de la Feria Internacional del Libro, se suspendió el lanzamiento del libro del escritor José Hidalgo Palleres. Sus presentadores iban a ser los comediantes Pancho Miñaca e Iván Ulchur, pero días antes, este último y Jaramillo habían protagonizado una polémica en relación a un chiste sobre la vida en Gaza que fue fuertemente criticado a través de las redes sociales.

“A partir de ese ‘problemita’ que hubo con el Municipio de Quito a raíz de un comentario en un podcast de humor, cuando ya pasó de crítica a cancelación, pensé que era importante hablarlo. Y es que, cuando trabajas en stand up, siempre te enfrentas a que alguien no le guste un chiste. Pero la cuestión es que la cancelación está de más. Si el chiste no gusta, pues hay un montón de temas más. No es cuestión de llorar por todo lo que te pasa, pero sí creo que somos una generación de llorones que le gusta quejarse, pero no acciona”, afirma.

Jaramillo añade que no se autoexcluye de esta ‘generación de llorones’ y que en el espectáculo también se ríe de sí mismo y de sus propias actitudes en épocas pasadas.

“Es un show íntimo y bastante personal. Uno de los ejercicios que hice mientras trabajaba el guion fue acordarme de cuántas veces a lo largo de mi carrera me habían dicho ‘ahí sí se pasó’. Es un show que nace de la nostalgia de mis primeros shows, de cuando el stand up recién estaba empezando y no siempre le atinaba a todo lo que hacía. En el stand up el tiempo es un amigo, vas ganando ‘horas de vuelo’, nuevas herramientas que te hacen más eficaz, pero cuando empiezas sí te equivocas, y eso está bien. Hay que reflexionar sobre el pasado y hay que reírse de uno mismo”, asegura.

El espectáculo se inauguró a mediados de enero y seguirá en cartelera hasta marzo. Las primeras funciones, señala el comediante, han tenido una extensa aceptación del público, pese a la temática que se trata. Este afirma que desde el inicio hay un acuerdo implícito en el que los espectadores entrarán en el juego que desarrolla en escena.

“El show tiene cuatro momentos específicos, y aunque es muy sutil, siento que la gente tiene claro que no hay malicia detrás de lo que está sucediendo. Hasta ahora ha tenido un gran ‘pegue’ con el público y es algo que me alegra mucho”, comenta.

Entonces, para Jaramillo, ¿no hay temas prohibidos para la comedia?

Asegura que no. “Yo creo que no hay temas prohibidos para el humor, pero sí me parece que hay que ser sincero, que no hay que hacer chistes con malicia y que hay que tener claro que es un juego que se crea entre el comediante y el público. Siento que hay comedia para todos los gustos. Hay gente que le gusta el humor negro y que le gusta reírse de todo, pero al mismo tiempo hay gente que busca un humor más cuidadoso y más medido. Los temas nunca se acaban, pero hay que entender bien los nichos y los ángulos desde los que los enfocas”, dice.

Ahí sí se pasó se presenta los viernes y sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00 en El Teatro del CCI hasta el 2 de marzo. El costo de ingreso es de $ 23.

Una escena en constante evolución

Para Jaramillo, este nuevo espectáculo no es solo su show más maduro, sino también una especie de tributo a los inicios de la escena del stand up en la capital.

“Puedo decir con sinceridad que soy uno de los pioneros del stand up, nosotros pusimos las primeras piedras, dimos los primeros pasos y hemos vivido las buenas y las malas. Recordar esa travesía, los primeros shows, los primeros errores, me llenan de nostalgia, pero es chévere recordar cómo surgió el movimiento. Y claro, este show también es un guiño a eso”, señala.

La escena, explica también ha evolucionado desde sus inicios, y asegura que entre los múltiples cambios que se han suscitado en los casi veinte años desde que se dieron los primeros shows, el sentido del humor de las audiencias también ha evolucionado significativamente.

”Es gracioso, porque cuando yo empecé, hablar de las figuras religiosas o de la homofobia, aun eran escandalosos y muy revolucionarios, y ahora no lo son en lo absoluto. Más bien siento que a los público más jóvenes y a los comediantes más jóvenes yo les puedo llegar a parecer un poco conservador. Al inicio me incomodaba un poco, pero con la madurez, entiendo que es el paso natural de las cosas”, indica.

Tras presentarse en la capital, el comediante espera llevar 'Ahí sí se pasó' a Cuenca y trasladar El after, show que desarrolla con el actor y comediante Víctor Arauz de las pantallas de la televisión a las tablas Pero también tiene en marcha otros proyectos que se alejan de la comedia.

”En abril o mayo, no puedo dar muchos detalles aun, estaré en una obra de teatro. Ya he hecho teatro antes y es algo que me encanta. Es un cambio de la comedia, es más difícil porque debo cambiar el chip, pero estoy contento y creo que es una propuesta que gustará mucho”, dice.

A la par, agrega que tras concretar estas propuestas dedicará unos meses al descanso. “No he parado desde octubre, y estoy listo para un ‘stop’, para dormir, viajar y pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Es la parte menos lucrativa del año (ríe), pero es la época en la que creo nuevos chistes y donde surge realmente la creatividad”, indica.

De la comedia a la cocina

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

Me encanta leer, leo todo lo que pueda y tengo una lista enorme de libros por leer. Se me van acumulando.

¿Quiénes son tus comediantes favoritos?

Estoy traumado con Shane Gills. Es un comediante norteamericano y me encanta su estilo. Lo pongo a cada rato y me mato de risa.

¿Con qué comediante sueñas con tener un show?

Moriría por abrirle a Louis CK, a un grande. Pero además de eso, también me encantaría hacer un show en inglés.

¿Tras tu experiencia en Master Chef Celebrity, sigues cocinando?

¡Sí! Me piqué, así que me metí a clases de cocina.

¿Cómo se siente que te paren en la calle por tus ‘skills’ culinarios?

Master Chef sí me sacó de mi zona de confort, pero la gente es súper linda.

¿Qué consejo le darías a un comediante que recién empieza?

Que escriba mucho y que haga mucho open mic. Es una buena manera de empezar, de ver qué funciona y que no, y cómo ya lo dije, que no le tenga miedo a los temas. Todo puede ser gracioso según el ángulo que le des.

