Marco Pucci Catena, el tenor italiano que se enamoró de Quito

La plaza de San Francisco, que data del siglo dieciséis, es uno de los lugares favoritos de Marco Pucci Catena. El reconocido tenor italiano llegó a Quito en 2021, siguiendo una recomendación de una amiga, y nunca se fue.

“No tuve la intención de quedarme. He viajado a muchas ciudades, pero de Quito me he enamorado”, narra risueño. Se instaló en el Centro Histórico, y se propuso a fundar la primera compañía de ópera ecuatoriana: La Mala Compañía.

Doménica Jarrín: "Ser reina de Quito es un gran desafío" Leer más

Desde entonces, el elenco de tenores y sopranos que dirige han convertido al canto lírico en un hito recurrente de la ciudad, ofreciendo conciertos mensualmente en museos, iglesias, teatros e incluso plazas. “Nuestra intención es ofrecer una programación estable que se aleje totalmente de esa imagen seria y formal que las personas tienen de la ópera”, asegura.

A dos años de sus primeras intervenciones, Pucci asegura que han logrado un público regular de 200 espectadores, amantes de la música lírica, y que han incluido un coro en sus espectáculos. “Para un sitio donde el canto lírico es limitado, donde hay pocos profesores, nos alegra mucho que llegue tanta gente a vernos. Me alegra además, personalmente, ver como mis alumnos van triunfando. Yo hice mi carrera, fue grandísima, muy buena, así que enseñarles es mi aporte”, comenta.

Lee también: Alex Alvear: "Este tema es una redención personal con mi padre”

Pucci fundó La Mala Compañía con un elenco de jóvenes cantantes líricos. Ofrecen recitales mensuales. Cortesía

Pasión por el centro histórico

Caminar es uno de los placeres más grandes del artista. Señala que, cuando recién llegó a la capital, se instaló en el centro atraído por la belleza de su arquitectura.

“A las seis de la tarde, que todo estaba cerrado y el centro se vaciaba, solo quedaban los mendigos y yo, caminando”, recuerda risueño.

Admite, no obstante que el arribo del metro cambió el rostro de la localidad.

“Fue un cambio total. Hasta las nueve o diez de la noche ahora hay personas. Aun falta más, me encantaría que se animara el sector de la 24 de Mayo con música. Todas las ciudades del mundo pueden ser peligrosas, pero hay que seguir”, comenta.

La Basílica, un espacio para la ópera

Nichole Fiorentino, la quiteña que se enamoró del kimono tradicional japonés Leer más

Este año la compañía empezó a ofrecer un recital mensual en la Basílica del Voto Nacional, dedicado principalmente a la música sacra y ocasionalmente a la música nacional.

“El padre Bernardino Briceño es un iluminado que nos hospeda cada mes y desde el próximo año cada quince días. Para mí no ha sido solo una experiencia muy grata, sino también una experiencia de aprendizaje, pues como interactuamos mucho con el público y ellos nos piden canciones, he llegado a conocer la música nacional, que me encanta”, señala.

Entre sus favoritas está Canción de los Andes, una emotiva canción que narra la espera de una anciana que aguarda el retorno de su hijo.

“Es muy conmovedora, muy hermosa”, señala.

Un galardón nacional

En agosto, durante la sesión del pleno que conmemoraba los 215 años de primer grito de la independencia, La Mala Compañía recibió una condecoración de la Asamblea Nacional del Ecuador por su trayectoria y aporte a la cultura nacional.

Te puede interesar: Titi Lebed: "Mi padre Fernando Lebed fue único en todo"

Para Pucci el reconocimiento es un logro pues es un paso más hacia consolidar la música y el canto lírico en el país. “Me alegra saber que han reconocido que hemos hecho en dos años lo que a otros les ha tomado veinte. Queremos seguir creciendo y sorprendiendo a las persona”, indica.

Añade que para el próximo año ya tiene preparado nuevas propuestas de conciertos, entre ellos uno dedicado a as composiciones clásicas dedicadas a los animales.

La agrupación y su director fueron galardonados por la Asamblea Nacional en agosto, donde realizaron una intervención. Cortesía Asamblea Nacional

Un encuentro con Guayaquil

Benjamín Rosales: “Estoy retirado, pero no estoy de vago” Leer más

Una de las primeras actividades del año para el artista será una visita al Puerto Principal, donde ofrecerá una masterclass de canto lírico en el Conservatorio Sergei Rachmaninov. Esta se dictará del 27 de enero al 1 de febrero.

“Será mi primera vez en Guayaquil. Estoy muy contento de trabajar con músicos de allí. Este país tiene artistas con mucho talento y será bueno estrechar relaciones”, dice.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!