Alex Alvear: "Este tema es una redención personal con mi padre”

Los instrumentos de cuerda, lentos y melódicos, suenan primero, luego suena la percusión. Así inicia Pasillo para mi padre, el tema más reciente del compositor, arreglista, bajista y cantante quiteño Alex Alvear. El músico, con una trayectoria de casi 40 años en la escena, es conocido por temas como Soñando con Quito, De donde vengo y Caballito azul, y por su trabajo en las bandas Promesas Temporales y Wañukta Tonic.

Sin embargo, esta pieza, afirma, es una de sus composiciones más complejas pues, como su nombre lo dice, es un tema que compuso para su padre, con quien mantuvo una compleja relación.

Puerto Candelaria: Llevan la cumbia como bandera Leer más

“Mi papá era militar y era una persona muy firme en sus convicciones. A pesar de que era melómano, veía la música como un hobby, no como una profesión. Entonces cuando ya vio mi inclinación por la música, eso se convirtió en un punto de tensión entre los dos, al nivel de que tuve que irme de la casa y no hablamos durante unos años. Sin embargo, cuando ya me fui a Estados Unidos y luego me convertí en padre, ahí entendí algunas cosas, entendí sus miedos un poco mejor. Entonces este tema es una especie de catarsis, de perdón y de redención personal con mi padre”, comenta.

En ese sentido, indica el artista, eligió el pasillo como el género indicado para expresar esos sentimientos y pasar página a esa ruptura.

“El pasillo siempre me conmovió. Hay mucho existencialismo en el pasillo, hay una confrontación con el dolor, con el desamor; me evoca esa melancolía andina”, agrega.

Lee también: Gepe: “Lo más importante es que me siento músico”

El arte de componer

Curiosamente, el tema se compuso a lo largo de los años a manera de un rompecabezas. “Yo no planifico los temas, qué van a decir, cómo van a sonar. Yo empiezo a tocar, a jugar con los instrumentos y todo se va dando sobre la marcha. Es bien lúdico”, dice.

Pasillo para mi padre se había incluido en un álbum previo como un bonus track, pero había quedado en el olvido hasta que este y su pareja, Fabiola Pazmiño, optaron por rescatarlo para esta nueva etapa, que precede al lanzamiento de un próximo disco, titulado Amor Peregrino.

Sin embargo, la acogida que ha tenido desde que salió hace un par de semanas lo ha sorprendido. “Creo que lo que atrae es que no tiene letra, sino que deja que quien lo escucha le ponga su propia historia. Normalmente los temas instrumentales no tienen tanta repercusión”, señala.

Para el artista, las raíces nacionales son vitales dentro de su composición musical. GUSTAVO GUAMAN

El peso de la nostalgia

La carta con la que La Oreja de Van Gogh se divide: ¿Qué pasó con Leire Martínez? Leer más

Entre los temas más populares de Alvear están los del álbum Equatorial de 2007, que cuenta con algunos de sus temas más conocidos. El disco tomó veinte años en gestarse. Empezó tras su partida a Estados Unidos a mediados de los años ochenta.

“Yo era un pelado rockero, lo nacional no me interesaba mucho y como buen mestizo acomplejado, no creía que alguien le interesaría la música ecuatoriana. Si embargo, cuando migras, te puede la nostalgia, porque estás en un sitio donde nadie habla tu idioma, come tu comida. Yo empecé a componer ahí sanjuanitos, albazos, pero era algo íntimo, hasta que vi que tenía un montón de material”.

Las raíces, una fuerza permanente

Esa apuesta por los sonidos nacionales se mantuvo incluso tras su regreso al país, donde empezó a elaborar propuestas con sus otros proyectos musicales, como Wañukta Tonic.

“Para mí esta conexión con la música nacional, más allá de la añoranza y la nostalgia, es una forma de decir ‘aquí estoy’, de reforzar mi identidad. Eso me marca hasta el día de hoy”, afirma.

Los nuevos temas en camino

A la par de Pasillo para mi padre, habrá dos nuevos lanzamientos el próximo 30 de octubre: los temas Misho Chapishka y Ma. Este último es otro pasillo, dedicado a la madre del artista. Los temas son arte de un EP que verá la luz el 10 de noviembre, titulado Pasillo Infinito, elaborado a través de los fondos concursables del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI). “Este EP es un adelanto de lo que será Amor Peregrino, el disco ya completo”, dice.

Te puede interesar: Cruzito: "En Canadá la música latina suena en todos lados"

Con su proyecto Wañukta Tonic, Alvear lanzará el primer LP de la banda. Esto será el 25 de octubre, con un recital en el Teatro Capitol.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!