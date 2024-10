Cruzito: "En Canadá la música latina suena en todos lados"

A pesar de su gran impacto global, la música urbana actual sigue siendo ninguneada por muchos sectores que la califican de simplona o repetitiva, y no ven que, debajo de la superficie, existe una gran diversidad de influencias y fusiones.

Esos mismos críticos suelen ver el pasado con añoranza, sin entender que estilos como la salsa o el merengue que tanto ponderan ahora, también fueron despreciados en su momento, hasta que a punta de baile lograron su reivindicación a nivel internacional.

Desde Canadá, el artista hondureño Cruzito (Edi Cruz), radicado en ese país desde niño, nos cuenta sobre el reconocimiento que ha ganado la cultura latina en tierras canadienses, donde reside desde que tenía ocho años de edad.

Además no habló su proyección en el mercado francófono y qué está preparando para su presentación en Ecuador en el evento Romantic Style 2: Reggaeton Lovers, el sábado 16 de noviembre en Quito, evento que se llevará a cabo en la Plaza de Toros.

¿Cómo ve la aceptación en Canadá de la música latina en general en los últimos años? ¿Ha ayudado el hecho de que muchos artistas de la región se hayan vuelto masivos?

Claro. Estamos en un momento súper bueno para la música latina en general. Canadá es un país frío donde el verano solo dura tres meses, aquí no hay radio ni (canal de) televisión en español, así que ha sido difícil que la música latina se expandiera, pero en los últimos años ha sido un fenómeno. Ahora es ‘la’ música que se escucha en todos lados, en restaurantes, centros comerciales...

¿Cree que ya se está notando esa influencia latina en los artistas canadienses?

Pienso que sí. Se están dando cuenta que es algo muy popular. Hace diez años se burlaban de este ritmo, del reguetón, era muy marginado, considerada música de la calle. Ahora todos quieren sonar un poquito latinos, usar esas influencias, para tener ese toque más internacional, más rítmico. No te diría que hay artistas latinos acá que están teniendo ese impacto, porque aún es muy difícil viniendo de Canadá, pero se nos están abriendo muchas puertas en comparación a los últimos años.

Y al mismo tiempo, ¿eso también ha ayudado a reivindicar a la comunidad latina? Los procesos migratorios crean fricciones inevitables en los países de acogida.

Sí, ha ayudado a una mayor aceptación, a que la gente nos vea con otros ojos; pero creo que siempre nuestra cultura ha sido bien aceptada en todos lados. Los latinos somos personas que nos camuflajeamos entre la gente, nos gusta festejar, reírnos, la rumba, hacer un asado. Creo que hemos tenido esa aceptación donde quiera que estemos y ahora la música ha venido a reforzarlo.

Usted desde pequeño escuchaba mucho góspel, gracias a su mamá.

Sí. Crecí en un lugar cristiano, fui a la iglesia toda mi vida. Me ha gustado siempre el góspel, música que te hace vibrar positivismo, alejada de controversias, música para edificar y sentirse bien. La gente me dice ‘Cruzito el del romantiqueo’ y no me incomoda. La música romántica nunca va a morir.

¿Cuáles son sus grandes referentes en la música?

Michael Jackson, Justin Timberlake, Bruno Mars, Chris Brown. También mucha salsa y merengue, pero me encantan el pop y el R&B norteamericanos. Por eso siempre he metido falsetes, armonías, cosas que no se hacen tanto en el reguetón tradicional. Nos destacamos cuando salimos porque éramos de los pocos que tomábamos ese riesgo.

Música urbana en francés

Su disco Dédicace (Dedicación, en español), de 2018, es enteramente en francés, lengua oficial de Canadá a más del inglés. ¿Se sintió cómodo?

Fue un reto, porque toda mi vida he escrito canciones en español, así que no es algo que me salga tan natural. Aunque hablo y escribo súper bien el francés, el mundo de la música francófona es otra cosa.

¿En qué sentido?

La poesía en francés es muy distinta a como nos expresamos en español. Lo que yo digo en español, a veces no suena tan bien cantado en francés. Hay cosas que se deben cambiar por la gramática y cómo se habla. Creo que de todos los idiomas, la música en francés es la más difícil de componer y escribir. Cuando tú quieres cantar algo en inglés o español, lo dices tal cual como suena, y se oye lindo. Pero en francés puede sonar un poco ‘fresa’ y hay que ‘buscarle la jugada’.

Tiene otra musicalidad.

Exacto. Para mí al inicio fue difícil. Yo escribía mis rimas, poesías y estructuras en español. Luego me di cuenta de las reglas que tengo que respetar en el francés. De lo contrario, le va a sonar raro al que es de acá. Pero vamos aprendiendo. En los últimos años he analizado el mercado, he escuchado mucha música en francés.

Ha dado grandes pasos en ese camino. Su disco Lágrimas y lambos (2021) fue nominado en los premios ADISQ de Quebec.

Sí, son un premio súper importante acá. Todos los territorios tienen su premiación. En Estados Unidos están los Grammy, los Billboard. En Toronto los JUNO Awards y en Quebec los premios ADISQ. Fue nominado en la categoría de álbumes del mundo, porque se trata de una premiación francófona. Aparte fue nominada mi canción Como ayer (categoría canción internacional).

¿Cómo lo tomó?

Me sorprendió, porque fue la primera vez que tomaban en cuenta el reguetón y a un artista del género. Hicimos historia, pero lo considero un inicio. Eso no se veía antes. Como te dije, se están abriendo puertas.

En noviembre, en la Plaza de Toros

Acerca de su presentación el 16 de noviembre en Quito, Cruzito nos dijo lo siguiente: “Siempre he sido una persona de conciertos a los que no quiero llamar sencillos, sino que quiero enseñarle al público mi talento, que es mi garganta y mi voz. No usamos autotune, no usamos diez coristas. Es Cruzito y su micrófono, quiero que la gente conecte conmigo en ese sentido. Obviamente vamos a tener algunas sorpresas, será un show lindo, pero quiero que la gente vea un artista que le canta de verdad y que lo deja todo en el escenario”.

Tiene previsto interpretar un repertorio formado por sus clásicos y también temas nuevos como Brindo, que es el último track que lanzó y está promocionando. Será un show lleno de nostalgia y también de novedades.

