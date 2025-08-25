Netflix estrena la controvertida historia de amor Marta Luisa de Noruega

La princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett protagonizan un documental que desafía la tradición real

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett contrajeron matrimonio el 31 de agosto de 2024. Un año después, anuncian que su historia estará en Instagram.

La polémica y fascinante historia de amor entre la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett llega a la pantalla de Netflix.

La hija mayor del rey Harald y la reina Sonia, junto a su esposo, se preparan para estrenar el documental Realeza rebelde: una insólita historia de amor, que promete adentrarse en los entresijos de su relación, desde la preparación de su boda hasta la gestión de la tormenta mediática que ha acompañado cada paso de su vida juntos.

Documental y controversias familiares

La pareja contrajo matrimonio el 31 de agosto de 2024, un enlace que generó gran polémica debido al rechazo hacia Verrett y sus declaraciones previas, además de la gestión mediática del evento, incluyendo la venta exclusiva de la cobertura a la revista ¡Hola! y su versión en inglés Hello!.

Netflix describe su docuserie como una mirada íntima que captura la preparación de la boda, la búsqueda de guía espiritual y la confrontación con la tormenta mediática que rodea a la familia real noruega. La directora nominada al Emmy Rebecca Chaiklin se encargará de dar forma a esta historia que mezcla amor, espiritualidad y controversia.

El estreno coincide con la imputación de Marius Borg, primogénito de Mette-Marit, por múltiples delitos, cuatro de ellos de violación, lo que añade una nueva capa de atención hacia la realeza noruega y la figura de Marta Luisa.

La princesa, que no recibe estipendio estatal, continúa siendo criticada por comercializar su título real en actividades privadas, como ocurrió con una ginebra promocionada durante su boda.

Marta Luisa y Durek Verrett: una pareja fuera del molde

Marta Luisa, conocida por su interés en la meditación y la espiritualidad, dirigió durante años una escuela de autodescubrimiento basada en la conexión con ángeles.

Sus hijas del primer matrimonio, Maud, Leah y Emma, apoyaron su decisión de volver a casarse tras conocer a Durek en 2018. La relación ha sido polémica desde sus inicios.

Entre otros temas, Verrett ha hecho afirmaciones controvertidas sobre linajes ancestrales y tratamientos médicos que han generado fuertes críticas.

A pesar del revuelo causado, Verrett promueve el documental en sus redes sociales, y en sus post destaca la valentía de su amor y el espíritu que los caracteriza: “Un amor que se atrevió a desafiar las expectativas", describe.

Y continúa: "Una unión escrita en espíritu y coraje, ahora traída al mundo con la brillantez que solo Netflix puede entregar”. Su mensaje invita a la audiencia a vivir la experiencia de un amor que rompe con la tradición, presentado bajo un lente íntimo y cercano.

Netflix y la estrategia de la realeza contemporánea

Este lanzamiento se suma a la tendencia de miembros de familias reales de asociarse con plataformas de streaming para proyectar su narrativa. Ejemplos recientes incluyen a Harry de Inglaterra y Meghan Markle.

Como es bien sabido, ellos renovaron su acuerdo con Netflix para presentar nuevos proyectos, desde docuseries hasta programas de estilo de vida, consolidando un modelo de visibilidad que combina entretenimiento y branding personal.

El documental de Marta Luisa y Durek promete ser un espejo de la vida real, donde las decisiones personales, la espiritualidad y la controversia mediática se entrelazan para contar una historia de amor genuina, pero lejos del protocolo.

La narrativa, con toda seguridad, logrará desafiar la percepción tradicional de la realeza y pone al espectador frente a la realidad de una pareja que vive y comunica su amor a su manera.

