María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

Está involucrada y es investigada por acusaciones legales. Estuvo en varios cargos del sector público durante cuatro años

María Paula Christiansen trabajó en el Ministerio del Interior, del 2014 al 2016; actualmente vive en Estados Unidos y es pareja del exministro del Interior, José Serrano.

Exitosa empresaria. Así ha sido considerada, en los últimos años, María Paula Christiansen Delgado, oriunda de la provincia de Imbabura. Además, hace cuatro años, es la pareja formal de José Serrano, abogado, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional y detenido en el Centro de Detención de Krome, Estados Unidos. Sin embargo, antes de fugarse a Estados Unidos, ¿qué pasado la ha acompañado?

Principales acusaciones legales

Ella ha estado involucrada en el caso Isspol. En 2021, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, presentó un cheque por $ 230.000 a favor de la pareja de Serrano, como evidencia de posibles irregularidades. En ese entonces, el exministro del Interior no explicó los motivos por los que Christiansen Delgado, una exfuncionaria del Ministerio, recibió ese cheque. En esa ocasión, no dijo qué relación mantenía con ella.

Ese documento bancario, era de fecha del 13 de enero de 2018, lo firmaba Jorge Chérrez, investigado en el millonario desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía.

LEA TAMBIÉN: Los Noboa y el Quinto Puente: silencio oficial sobre expropiaciones

RELACIONADAS María Paula Christiansen reaparece en el caso Isspol

Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política Leer más

Serrano enfrenta en Estados Unidos una serie de denuncias que lo relacionan con presuntos casos de corrupción, narcotráfico, conspiraciones políticas y manejo irregular de fondos públicos. Diego Vallejo, militar, héroe del Cenepa y exasesor de Serrano en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, entregó documentación donde se expone supuestos hechos delictivos que él atribuye a Serrano y a su pareja, María Paula Christiansen.

En Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, el exministro trabajó del 5 de abril de 2010 al 13 de mayo de 2011.

Además, a Serrano, la Fiscalía General del Estado le imputará cargos como autor mediato del delito de asesinato del también expresidenciable Fernando Villavicencio, en 2023. Así también a Daniel Salcedo, Xavier Jordán y a Ronny Aleaga. La audiencia de formulación de cargos, el martes 26 de agosto de 2025, a las 08:40, en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

LE PODRÍA INTERESAR: Del ruido al silencio: ¿Dónde están los excandidatos presidenciales de Ecuador?

RELACIONADAS Es posible que a José Serrano le convenga ser deportado al Ecuador

El paso de Christiansen por el sector público

Christiansen Delgado, quien se fugó del país en noviembre de 2017, es técnica en Relaciones Públicas, graduada en la Universidad San Francisco de Quito, de acuerdo con información que registra el portal Web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El título lo obtuvo en 2009.

Cinco años después, de acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, incursionó en el sector público. En 2014, fue directora administrativa en el Ministerio del Interior; en ese mismo año y hasta 2016, se desenvolvió como coordinadora general administrativa financiera.

Al año siguiente, Christiansen Delgado paso por cuatro entidades públicas: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Empresa Pública Yachay EP, Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) y en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).

Según la información que reza en el portal digital de la Contraloría, la exfuncionaria registró un patrimonio total de $ 9.708, el 16 de enero de 2017; pero el 7 de noviembre de 2017, al culminar su gestión en lo público, reconoció un patrimonio total de $ 50.000.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: ¿Qué esperan los afiliados del IESS tras revelaciones de Los Dueños de la Salud?

La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama Leer más

¿Qué cargos ocupó y cuáles fueron sus patrimonios declarados?

En el Miduvi, Christiansen Delgado se desenvolvió primero como coordinadora general administrativa Financiera de la Coordinación Zonal 1 del Miduvi y después fue fungió el mismo cargo, pero directamente de la cartera de Estado. Luego fue asesora 2.

Al salir de esa cartera de Estado, el 24 de abril de 2017, la exfuncionaria afirmó que tenía un patrimonio total que ascendía a $11.709, los cuales se dividían en $ 3.500 como deudas que tenía, $ 2.309 en el sistema bancario y $ 12.900 en bienes inmuebles.

En cambio, en Yachay EP, se desarrolló como gerente administrativa financiera. Ingresó como un patrimonio total que llegaba a los $ 58.900, así lo registró con fecha del 5 de junio de 2017. En el banco afirmó que tenía $ 1.000; pero en bienes muebles, $ 45.000 y en bienes inmuebles, $ 12.900.

Pero, al salir de Yachay EP, el 10 de julio de 2017, la entonces funcionaria registró la disminución de su patrimonio a $ 50.000. La baja se dio en sus bienes inmuebles, de $ 12.900 mermó a $ 4.000.

Con esos mismos valores ingresó y salió a la UNA EP. Comenzó sus labores el 13 de julio y culminó el 23 de octubre de 2017. Al día siguiente, Christiansen Delgado formó parte del EMCO EP, como gerente general, hasta el 7 de noviembre de 2017.

LE SUGERIMOS LEER: El regreso del juego: ¿Legalizar casinos en plena crisis de crimen organizado?

Caso Magnicidio: ¿Implicados que están fuera del país podrán ser extraditados? Leer más

Su vida fuera de Ecuador

En ese mes, la entonces funcionaria se fugó del país, el 1 de noviembre de 2017, a Estados Unidos, ya que tenía orden de captura por una investigación por tráfico de influencias. Luego, la Fiscalía la investigaba por irregularidades en los contratos del Ministerio del Interior.

Allá, en EE. UU., se convirtió como una exitosa empresaria en Miami, Florida. En el país del norte, fundó la marca ‘Mint Corporation’. También había creado las empresas estéticas ‘Mint Wellness’ y ‘Mint Design’. Asimismo, registra una compañía de diseño y remodelación de interiores, una firma de bienes raíces y otra dedicada a asesorías en inversiones y negocios internacionales.

Por otro lado, José Serrano y María Paula Christiansen Delgado residían en el conjunto residencial The Mansions. La vivienda tiene 1.139 metros cuadrados, cinco habitaciones, cinco baños y una piscina. Según el portal inmobiliario Zillow, el arriendo mensual se acerca a $ 10.000; en cambio, su valor comercial supera los $ 2,1 millones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXPRESO!