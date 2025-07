Del ruido al silencio: ¿Dónde están los excandidatos presidenciales de Ecuador?

La mayoría de los excuadros se apartaron del debate político; se centraron en su vida privada. Lo coyuntural no es primordial

La competencia política terminó hace casi dos meses; pero con ello, ¿la participación política de los presidenciales también?

Si hasta hace casi dos meses, quienes contendían contra Daniel Noboa, en pro de tener la banda presidencial y habitar el Palacio de Carondelet, opinaban sobre las acciones que tomaba o no el Ejecutivo, hoy ya no. La arena política está álgida. Las voces de las figuras principales de las organizaciones políticas guardan silencio. ¿Por qué?

EXPRESO se comunicó con los 15 excandidatos, pero solo 11 decidieron conversar al respecto. La mayoría reconoció que se habían alejado de la palestra pública por diversos motivos. Jimmy Jairala se sinceró y expresó que le resultaba incómodo ver su resultado (0,4 %). En su opinión, esa cantidad de votos “no refleja la votación que yo creo haber tenido”.

¿Por qué los expresidenciales no participan en la esfera política?

Ante ese panorama, decidió abandonar la política y a Centro Democrático. Ahora está centrado en su productora y en su programa de noticias. “Mi prioridad, en este momento, es seguir potenciando 'Un café con JJ'”.

Por otro lado, Pedro Granja se ha concentrado en sus labores como abogado y en dos proyectos que los está ejecutando a través del Municipio de Guayaquil. Uno de ellos, la Casa Guayaca, que será inaugurada el próximo 25 de julio. Esta sería la primera clínica municipal para defender gratuitamente a niños víctimas de abuso sexual.

No obstante, ¿Por qué no participa en la palestra pública? Por una razón: “La gente que denuncia potenciales actos de corrupción, de abuso de fondos públicos termina presa y los denunciados queden muy campantes. Eso no está bien”. Pero también, porque “sigo sin creer que esa cantidad de votos tenía”. Sin embargo, el haber participado le ha permitido tener contactos con los que ahora ejecuta parte de sus proyectos sociales.

Andrea González, por su parte, señala que se ha centrado en las causas por las que ha estado luchando: el activismo ambiental. Desde ese frente, manifiesta, está su lucha. “silencio nunca he hecho, pero la realidad es que he podido aportar en los temas de los que soy experta: el derrame de crudo en Esmeraldas y en el Estero Salado”.

Sus empresas, la prioridad

En cambio, Luis Felipe Tillería, Carlos Rabascall, Juan Iván Cueva, Iván Saquicela, Francesco Tabacchi y Enrique Gómez se han centrado en sus empresas y en sus familias. Para Saquicela, la opinión que hará será desde la óptica jurídica y académica, no política; aunque también busca consolidarse en el ejercicio privado de su profesión. A su juicio, “he cumplido ya una buena parte de función pública”.

Gómez, en cambio, expresarse sobre los temas coyunturales “no son una de las prioridades”. Esto, debido a que “el país tomó una decisión; y decidí volver a mi actividad laboral al 100 %”.

Para Rabascall, es muy prematuro hablar de los temas coyunturales. “Ya habrá oportunidad”. ¿Por qué no ahora? Porque estoy dedicado a la reestructuración de la empresa, dice.

Al igual que Cueva. “Estoy dedicado, la mayor parte de mi tiempo, a mi empresa”, declara. Pero, opinar sobre lo que aqueja a la ciudadanía, “creo que no es necesario en este momento”.

Luego de que Tabacchi contendiera en los comicios fue diagnosticado con cáncer. “Creo que fue un mensaje: ya cumpliste, ahora te toca ir a lo tuyo, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo y por supuesto a sumar desde el sector privado”. Desde allí, asegura, genera empleo, produce y paga impuestos. “Una de las cosas que se ha criticado es que varios no pagan impuestos. Pero mientras más pago impuestos significa que más estoy ganando. En hora buena”.

Y al igual que los anteriores, opina que “creo que hay que dejar trabajar los actores”. Tillería asevera que desde agosto volverá a la palestra pública, se activará en los medios y vendrá a Ecuador, porque en este tiempo se ha concentrado en su familia y en su empresa ya que “el ojo del amo engorda al caballo”.

¿Todos opinan lo mismo?

Sin embargo, con estas posturas difieren Henry Cucalón y Jorge Escala. Para ellos, las luchas sociales, la preparación y generar opinión acerca de las acciones gubernamentales no debería ser algo solo relacionado con el tiempo electoral.

Escala expone que él retornó a sus actividades en la Escuela de Educación Básica Alberto Perdomo Franco. También es asesor de la Unión Nacional de Educadores del Guayas y es representante de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social del Guayas. Comenta que su lucha junto a estas organizaciones se está centrando en pro de una reforma a la Ley de la Seguridad Social. También está “en contra de las leyes que están siendo aprobadas de manera fraudulentas en la Asamblea”.

Asimismo, Cucalón. “Soy uno de los que más han insistido de que no debemos abandonar ni por coyuntura ni por cálculo electoral el tema de las reformas; he dado mis reparos acerca de los vicios constitucionales”. Es por esto por lo que, en todos los temas jurídicos, políticos y económicos, dice que da permanentemente su visión.

Para Escala, el que ahora ya no haya una proliferación de voces opinando por cómo el Gobierno ejecuta sus planes es porque solo “participan en los procesos electorales para contribuir a la dispersión del pueblo; es por eso por lo que guardan un silencio y baten palmas”.

En cambio, para Cucalón, la participación política es cuestión de perseverancia. Comenta que cuando dejó el Congreso “me dieron por muerto”, pero sigue en la arena política. Para él, los años en una función pública ni los resultados electorales son excusas suficientes para abandonar el juego político.

