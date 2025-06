Juan José Reyes: “En fiscalización no opero solo, sino con la Asamblea”

EXPRESO conversó con el legislador por Acción Democrática Nacional, Juan José Reyes, sobre los temas prioritarios para el organismo que preside, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional.

CV. Preside la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea. Legislador nacional por ADN. Ingeniero comercial graduado en el City College-Miami (EE. UU.); con licenciatura en Artes con mención en Relaciones Internacionales, en Miami Date College. Exvicepresidente de servicios financieros de StateTrust Bank & Trust Ltda, en República Dominicana. Exgerente de Flordhari S. A. - Hacienda La Victoria.



- ¿Ha podido analizar los temas pendientes que dejó la Comisión de Salud y Deporte del periodo pasado?

- Efectivamente, recibimos 57 proyectos. De esos, siete estaban para primer debate y cinco para segundo debate. Una vez depurado, se revisó y quedaron 40 proyectos pendientes, y los aprobamos por unanimidad en el plan de trabajo.

- ¿Los 10 votaron a favor?

- Sí.

- ¿En qué se basaron para esta depuración?

- Ciertos proyectos expiraron en el tiempo para que puedan ser sometidos. Otros son proyectos de ley que pueden ser unificados con otros. Por ejemplo, la Ley de Prevención y Tratamiento del Cáncer y un proyecto de ley paralela que trata sobre el cáncer cervicouterino; nuestra intención es fusionarlos para tener proyectos de ley macro que contemplen todas las aristas de las distintas enfermedades. (Además) Existían otros proyectos que jurídicamente no tenían el fundamento para continuarlos y fueron archivados, (pero) eso no significa que los vamos a dejar de lado; significa que los vamos a crear de cero, con las ideas de otros proyectos que se han presentado en el pasado.

- Dentro de esta agenda, ¿cuáles son los proyectos estrella con los que van a comenzar a trabajar?

- Primero y más importante, tenemos uno, que ya hemos discutido con el presidente del Directorio del IESS, Edgar Lama, y con el ministro (Juan Bernardo) Sánchez, de Salud Pública, y es el Sistema de Información de Salud y Control de Conflicto de Intereses. Yo le he denominado la Ley de Transparencia tanto para Provisión de Medicinas como para Citas Médicas y para Compras Públicas.

- ¿Por qué es importante?

- Porque hemos visto, en el pasado, un arrastre de más de una década de negociados dentro de los hospitales y es lo que queremos evitar. Luego, tenemos otros (proyectos de ley) como la de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la Ley de la Diabetes, además la del Cáncer.

- ¿Van a revisar las compras públicas que se han hecho en el Hospital Carlos Andrade Marín, teniendo en cuenta que desde el 2016 al 2024 han firmado 1.344 contratos y estaba prevista una auditoría?

- Sí, efectivamente se han presentado irregularidades. Sin embargo, nosotros queremos, y no perdemos nuestro rol de fiscalización, ojo, trabajar de la mano con el director del IESS y entender dónde están las falencias. Un ejemplo claro: existen ciertas falencias que no tienen que ver ni siquiera con la provisión del medicamento; el medicamento está y resulta que no lo entrega el bodeguero porque ese mes él quería ‘vacunar’ y no le pagaron la ‘vacuna’. Estoy poniendo un ejemplo que se replica a nivel nacional.

El equipo está obrando con transparencia. Si la familia de Edgar Lama tiene clínicas, él no va a tener trato especial.

- ¿De eso, ustedes ya tienen pruebas o son hipótesis?

- No tenemos pruebas para sacarlas en el momento, pero tenemos trazabilidad de provisión y estamos encontrando dónde está la falencia.

- En cuanto al Hospital Teodoro Maldonado, un hospital que tiene muchos problemas, ¿qué van a hacer al respecto?

- Justamente lo mismo. El Teodoro Maldonado, de hecho, ya fue visitado por John Reimberg, ministro del Interior, en conjunto con el entonces ministro Lama; (pero) se está haciendo el levantamiento nuevamente. Nosotros tenemos que hablar con pruebas y las tenemos que revisar en función de la trazabilidad y (de) dónde está la irregularidad. No podemos poner a todos los doctores, enfermeros, bodegueros o empleados en el mismo saco. Tenemos que ver quiénes han operado de manera irregular y regular.

- ¿En qué tiempo han previsto realizar esa investigación?

- En un mundo ideal, quisiéramos tenerla listo para 30 días.

- Pero...

- Dada la magnitud de la revisión, creería que, a mediano plazo, en 60 o 90 días podríamos tener una revisión exhaustiva, depurada y con pruebas.

- El año pasado hubo una crisis sanitaria en la morgue de Guayaquil. ¿Ustedes van a retomar esa fiscalización?

- Cien por ciento. Sí, nosotros tenemos que optimizar eso.

- ¿Van a determinar quiénes fueron los responsables?

- En este momento mi interés es la salud. Yo en fiscalización no opero solo, sino con la Asamblea Nacional entera.

- Hay quejas en torno a los centros de alto rendimiento. ¿Van a poner dentro su agenda la fiscalización?

- En la agenda del deporte, lo primero, lo prioritario, es la reforma a la Ley del Deporte. Empecemos por ahí. Posteriormente, vamos a fiscalizar los presupuestos que no se cumplen o donde hay una mala administración dentro de las federaciones por provincia.

