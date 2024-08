El IESS necesita cirugía de emergencia

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha sido, a lo largo de su historia, una de las entidades que ha presentado actos de corrupción. A pesar de que este organismo es de y para los trabajadores que estén afiliados a esta, muchos le meten la mano y se apoderan y aprovechan del dinero de los afiliados. Cada año, hay denuncias, promesas, pero no logran que este sitio sea libre de actos ilícitos.

En cada uno de los gobiernos de turno, las autoridades se han comprometido a combatir y a erradicar la corrupción, pero sin éxito alguno. ¿Por qué? Porque es un mal difícil de erradicar al ser un elemento demasiado tentador para los funcionarios, considera el expresidente Lenín Moreno, por lo que en su administración fue “bastante difícil” controlar “tantas instituciones de salud” a nivel nacional.

Fue justamente en ese gobierno cuando, durante la pandemia por COVID-19, “se hizo más evidente” cómo la corrupción operaba en el IESS. Allí adquirieron medicinas e insumos con sobreprecios.

Para Moreno esa red de corrupción fue factible porque “en la Presidencia de Rafael Correa se decidió que las compras de cada una de las instituciones de salud se hagan desde (sus) gerencias” y aunque pudo haber tenido “una buena intención” al descentralizar las compras públicas, “en la práctica no fue así; dio pie a que los grupos delincuenciales amedrenten a los funcionarios para beneficiarse”.

Es por eso por lo que optó por “volver a la compra única”, es decir, que las adquisiciones de los medicamentos e insumos se hagan de forma centralizada y “de manera correcta”, dice Moreno. Ahora, los precios de cada medicina los fija el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), menciona Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IESS en representación de los asegurados.

La cifra. 24.132 afiliados han ingresado al IESS este año, hasta junio, de acuerdo con datos proporcionados por la entidad.

Sin embargo, para Gómez, la “corrupción está enquistada”, porque, aunque el 70 % de los medicamentos que compra la entidad está en el catálogo electrónico del Sercop -no es adquirida con sobreprecio ni los gerentes tienen trato con el proveedor-, es proveído solo por una empresa. Por lo que “se podría pensar que hay algo de corrupción”, debido al privilegio que tiene la firma privada.

Pero este proveedor no abastece a tiempo a los centros del IESS; denuncia que, en noviembre de 2023, el hospital del IESS del cantón Francisco de Orellana hizo una compra de medicinas, pero todos los medicamentos no han llegado. “Esa empresa se da el lujo de no entregar las medicinas a tiempo”.

Además, hay médicos que “cobran un sueldo y no trabajan”, afirma Gómez; pero sí en sus consultorios privados. Pero controlar esta entidad, que tiene una nómina de poco más de 36.000 funcionarios, “muy difícilmente puede haber un control súper eficiente”, por lo que cree, que “mucho tiene que ver con la ética”, sentencia Gómez.

Sin embargo, a pesar de conocer esto, tampoco ha sido denunciado porque a criterio de Gómez eso le corresponde a la Fiscalía. Esto es rechazado por Diego Salgado, exdirector general del IESS. A su juicio, los vocales del directorio deben fiscalizar, pedir información de lo que ellos sospechan al presidente del Consejo Directivo. Pero no lo hacen, “solo se pasean por los hospitales para ver si faltan mascarillas”, declara.

A juicio de Salgado, la corrupción en el IESS podría combatirse si es que tuviera digitalizado. Denuncia que con el Banco Interamericano de Desarrollo tenían un proyecto por $ 30 millones para digitalizar todos los procesos, pero fue desechado por el actual Consejo Directivo; en su lugar contrataron un sistema de agendamiento de citas, un contrato firmado por CNT y Google. Sobre la última firma, Salgado tiene sus dudas.

Ese proyecto cuesta $ 5 millones. Para Salgado, ese servicio está muy alto; señala que, en su época, costó $ 1,7 millones.

Derivaciones médicas

En torno a la cantidad de derivaciones, esta se da debido a que los muchos equipos tecnológicos no han sido arreglados o los procesos para adquirirlos son burocráticos, asegura Gómez. El hospital en Babahoyo no cuenta con un tomógrafo (no funciona), por lo que los galenos derivan a los pacientes. Le queda la duda de si lo dañaron, pero tampoco tiene la certeza, “si no ya estuvieran presos”.

El IESS, afirma, necesita $ 1.400 millones para sostener a 101 hospitales, al año. En 2023, en derivaciones se generó un monto por $ 900 millones. “Es una llave abierta que tenemos que cerrarla, de lo contrario no va a ver dinero en el seguro para pagar”. La deuda, desde 2002 ascendería a $ 1.500 millones.

Y equipar a los centros de salud es complicado, asegura Salgado, porque los equipos deben ser importados, ya que no se los fabrican en el país. Sin embargo, para Gómez, la complicación radica en la resolución 535, elaborada por anteriores consejos directivos, ya que hasta para llenar una plaza médica tienen que pedir una autorización a la Dirección de Servicios Corporativos. Si es negado, no se contrata y terminan derivando

Deuda. Hasta julio pasado, el Seguro Social ha suscrito 8.581 acuerdos de pago parcial por mora patronal, por $ 55´610.472,77, según datos de la entidad. Flor Layedra Torres

Gastos no cubiertos de beneficiarios

¿Quién cubre los más de $ 250 millones al año que genera la cobertura médica de los hijos de los afiliados, de entre los 3 a los 18 años que son atendidos en el IESS? Nadie, afirma Diego Salgado, exdirector general del IESS. Esta inclusión se introdujo en el gobierno de Rafael Correa, mediante la reforma legal de 2010.

La modificación al art. 102 de la Ley de Seguridad Social estableció que “el afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos menores hasta los dieciocho años, así como el jubilado, serán beneficiarios de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual”. Para Salgado, esa inclusión fue irresponsable, inmoral e ilegal, porque se la otorgó sin financiamiento. Antes, la cobertura era hasta los tres años.

Aunque “ya son derechos adquiridos”, ese servicio “está llevando a la quiebra al Seguro Social”, enfatiza Salgado. “¿Quién va a pagar ese déficit? ¿Los correístas?”. Pero ese no es el único problema, también lo es el Seguro Campesino, ya que aportan alrededor de $ 4 al mes y genera otro déficit de alrededor de $ 250 millones. Cree que los padres deben pagar y se deben hacer nuevas fórmulas; pero la ley debe ser reformada, sino el IESS desaparecerá.

Jóvenes. Con la resolución CD 670, vigente desde marzo, buscan captar 60.000 afiliados anuales. Hasta el 15 de julio, afiliaron a 6.230.

Exmandatarios consultados

- Lucio Gutiérrez

Se le solicitó una entrevista al ex primer mandatario, pero no contestó hasta el cierre de esta edición.

- Alfredo Palacio

Su asistente contestó el mensaje enviado a su número personal; dijo que “el doctor está de viaje y está regresando el viernes”. Se pidió una cita para ese día; no respondió.

- Lenín Moreno

“Nadie viene con un letrero en la frente en el que se lea que es corrupta; nadie imaginó que una persona dinámica como era Iván Espinel, que pregonaba la honestidad y transparencia, iba a tener un comportamiento distinto”.

-Rafael Correa

Se solicitó una entrevista a través de su relacionista pública, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

-Guillermo Lasso

Su relacionista pública indicó que “por ahora, el expresidente Lasso no dará entrevistas. Tomo nota de su pedido para otra ocasión”.

