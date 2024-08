José Insulza: “La izquierda titubea cuando hay que contener golpes de Estado”

José Miguel Insulza Salinas, senador del Partido Socialista de Chile y ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conversó con EXPRESO sobre la dinámica política de la región, el escenario venezolano y el accionar de la OEA.

En contexto El senador chileno y ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde 2015 ha animado a las autoridades venezolanas que dialoguen con sus opositores, pero sin éxito; hoy está seguro de que el tiempo de Nicolás Maduro está por culminar, por la reacción del pueblo tras los resultados electorales.

Una izquierda regional pragmática Leer más

- ¿Qué cree que está pasando con la izquierda en la región?

- Creo que hemos llegado a un momento en que es necesario decidir muy claramente si vamos a hacer parte de nuestro programa y de nuestro proyecto la defensa de la democracia (…), pero hay algunas democracias, algunos países, en que los partidos de izquierda todavía titubean cuando se trata de contener los golpes de Estado como el que ha dado Nicolás Maduro y eso es una definición que tenemos que tomar.

- ¿Qué países titubean?

- Creo que todos los países de América Latina, salvo los que son reconocidos aliados de Venezuela (…), están bastante aislados en cuanto a lo que está ocurriendo; al menos en exigir la demostración del resultado con cifras, con datos. Lo que pasa es que algunos países han optado más por ser un poco más prudentes, caso Brasil, México y Colombia, fundamentalmente para ver si pueden obtener algún tipo de recusación o arreglo maestro.

LE SUGERIMOS LEER: Pugna en el TCE: la garantía de independencia está en vilo

RELACIONADAS La ONU concluye que las elecciones en Venezuela carecen de transparencia

Desde el punto de vista del mundo democrático, de las Américas y esto incluye a Europa, Venezuela no tiene Gobierno. José Miguel Insulza Exsecretario general de la OEA

- Ante esto, ¿qué principios son los que deben defender los mandatarios de la región y del continente?

- Para empezar, el respeto a la ley electoral. Ningún país puede calificarse de democrático si no tiene un gobierno elegido por la población de manera democrática y verificable. Esa es la base de todo (…).

- Lo que sucedió en torno a que no hubo el total de votos para firmar el acuerdo en la OEA, ¿pudo haber influido en el objetivo de la organización?

- Yo creo que sí, es un daño a la organización desde luego; es un daño la ausencia de México, es un daño la abstención de Colombia y de Brasil, y de algunos otros países (…). Eso es un daño, desde luego.

LEA TAMBIÉN: El libertarismo, una ideología que Javier Milei aplica a medias en Argentina

Hoja de vida Abogado, académico y miembro del Partido Socialista de Chile. Es senador por la Primera Circunscripción, región de Arica y Parinacota (2018-2026). Fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos (2005-2015); exministro del Interior de Chile (2000-2005); exministro secretario general de la Presidencia de Chile (1999-2000); exministro de Relaciones Exteriores de Chile (1994-1999).

Leopoldo López: “Maduro ha reafirmado su condición como dictador” Leer más

- ¿En qué forma es el daño?

- El corazón de la OEA es la defensa de la democracia. La Carta Democrática Interamericana fue suscrita en 2001 y es esencial para el funcionamiento de la OEA; por lo tanto, si no se defiende a la democracia, no es mucho más lo que la OEA pueda decir.

- Si el CNE de Venezuela se mantiene en demorar la presentación de las actas, ¿qué va a pasar con la democracia de ese país?

- Es muy difícil que pase algo, porque los organismos internacionales no son organismos supranacionales, son organismos multilaterales, no están por encima de las naciones que lo forman. Por lo tanto, es difícil que puedan intervenir sin su consentimiento (…).

- ¿Es decir, que se avizoraría que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder?

- No, yo creo que es muy posible que salga Maduro del poder; primero, porque la gran mayoría de los venezolanos no quiere nada con él y eso lo sabe perfectamente; ya lo entendió. La otra cosa es que va a tener muchos problemas que se habían solucionado hace poco al permitirle vender su petróleo en Estados Unidos (…); creo que, si eso deja de hacerse, ciertamente Venezuela va a tener un problema muy grande. Entonces, no es tan simple la cosa para Maduro.

PUEDE LEER: Noboa y Maduro: Dos países en el juego del prestigio

Los 11 millones de venezolanos que vagan por el mundo han tenido un efecto muy fuerte y negativo sobre la migración. José Miguel Insulza Exsecretario general de la OEA

- Entonces, ¿la salida de él va a ser pacífica?

- No creo que su salida vaya a ser violenta y no creo que nadie vaya a intervenir en Venezuela.

- Boric señaló que “no podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió, en su momento, con (Juan) Guaidó”. ¿Cuál fue el error?

- Que Guaidó no mandaba a nadie. En la OEA se lo reconoció, pero si salía a la calle, llamaba a la Policía que estaba en la esquina y le daba alguna orden, no le hacía caso. Para reconocer a un Estado o a un Gobierno, primero tiene que mandar en su país. En el caso de Guaidó, su Gobierno no mandaba en lo más mínimo; no tenía los instrumentos para hacerlo.

LE PODRÍA INTERESAR: ¿Ecuador realmente puede mirarse en el espejo de El Salvador y Bukele?

María Corina Machado convoca a todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio Leer más

- ¿Cómo la comunidad internacional podría impedir que Venezuela no vuelva a tener dos presidentes y uno de ellos no tenga poder de decisión?

- Esto se ha discutido bastante (…). Una vez una teoría circuló por el mundo desarrollado, llamado ‘El deber de proteger’, pero se parece a la frase de Rudyard Kipling, “La carga del hombre blanco”, y eso no les gusta a los países más pequeños, no están de acuerdo. No lo aprobarían jamás.

- Si la migración sigue creciendo, ¿qué políticas se deberían implementar en América como en Europa?

- (…) Es una situación bastante ambigua; entendemos las causas de la migración, pero nos cuesta mucho hacer nuestra relación con ella. (…) No tenemos una política clara sobre cómo hacer para acogerlos, pero al mismo tiempo, evitar que lleguen con ellos una cantidad de grupos de crimen organizado que han llegado mucho.

LE INVITAMOS A LEER: Tzach Sarid: "Los palestinos no son nuestros enemigos"

- ¿Qué se podría hacer?

- El problema sería cerrar fronteras. Hay que hacer una mejor política de selección e identificación de los que llegan.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!