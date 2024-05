Tzach Sarid: "Los palestinos no son nuestros enemigos"

Siete meses después del ataque de Hamás, en octubre de 2023, que detonó la guerra en Gaza, algunos países europeos han anunciaron que desde el 28 de mayo reconocerán a Palestina como estado. Además, el fiscal de La Haya pidió la detención del primer ministro israelí y del titular de Defensa.

- ¿Cuál es la postura de Israel frente a las declaraciones de estos tres países?

Muchos países en el mundo, y también Ecuador, ya han reconocido a Palestina como un país; nosotros nos oponemos a eso por varias razones, pero más que todo porque todavía Palestina como país no existe (…); y no hay mucha razón para hacerlo. El gran problema con el reconocimiento de estos tres países es el momento; este es el peor momento para reconocer a Palestina como país, porque eso va a ser como darle a Hamás un premio por sus actividades terroristas.

- ¿Por qué usted señala que no hay razón para que Palestina sea nombrado estado?

Primero porque no es un estado. Quizás en el futuro, obviamente que sí; pero geográficamente, Palestina no existe como un estado. Lo que hay es la Autoridad Palestina, que controla en Cisjordania, y Hamás, que desafortunadamente ha controlado la Franja de Gaza. Nosotros creemos que la única manera de llegar a un acuerdo será a través de negociaciones directas, como hicimos con los países con los cuales tenemos acuerdos de paz: Egipto, Jordania, Emirato Árabes Unidos y otros.

- ¿Qué abarcarían estas negociaciones directas?

Para llegar a acuerdos con Palestina hay muchos problemas por resolver; el geográfico quizás sea el más fácil, pero hay mucho más, por ejemplo: el estatus de los lugares sagrados en Jerusalén y en Belén, el estado de los refugiados palestinos -si pueden regresar, cuántos podrán-, el reconocimiento histórico de que también hubo refugiados judíos, no solamente palestinos, el mundo no sabe eso; pero sobre eso hay que hablar también. Obviamente no se puede hacer nada a través de la violencia, pero si no hablamos de violencia, no se puede forzar al otro lado a llegar a un acuerdo.

- El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Micheál Martin, dijo que tomaban esa decisión porque no había una voluntad política para resolver el conflicto por parte de Israel. ¿Es esto cierto?

No, eso no es cierto. Nosotros siempre buscamos y hacemos un llamado a los palestinos para regresar a la mesa de negociaciones. Digo regresar porque en los años 90 sí hubo negociaciones directas con los palestinos; (…) al final de los años 90 se creó los Acuerdos de Oslo y después se creó la Autoridad Palestina, pero no llegamos a un acuerdo total (…). Desde ese entonces, los palestinos no quisieron regresar a la mesa de negociación.

- ¿Ustedes creen que van a llegar a La Haya, a un juicio frente a este organismo?

No veo esa posibilidad; es impensable que los líderes de Israel, país democrático, que lucha por el bienestar de su gente y que se defiende ante una organización terrorista, vayan a ser juzgados en La Haya como los líderes de Rusia o de los países africanos que hicieron genocidios (...).

- ¿Aunque hayan señalado que hay presuntos crímenes de guerra por parte de Israel?

Le aseguro que no hay ningún crimen de guerra. Al revés, no ha existido ejército en la historia bélica del mundo que haya hecho tantos esfuerzos para proteger a los ciudadanos del enemigo (...). Nosotros hacemos cualquier esfuerzo para que los civiles salgan del área antes de que nosotros entremos para luchar contra Hamás. Los palestinos no son nuestros enemigos.

- ¿Es factible que haya un alto al fuego, dado que la otra semana estos tres países van a nombrar estado a Palestina?

No hay ninguna conexión entre el nombramiento de estado que quieren hacer esos tres estados y una tregua.

- ¿De qué dependería?

El cese de las hostilidades va a suceder después de que nosotros derrotemos militar y políticamente a Hamás, y después de que los secuestrados israelíes regresen a sus casas.

- ¿Cuál es el rol que ustedes esperan de Ecuador?

Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU (…). El apoyo que esperamos de Ecuador es en la arena multilateral, en la ONU.

- ¿Con un pronunciamiento?

El asunto es que, en el Consejo de Seguridad, casi cada semana, un país sale con un proyecto de resolución sobre la guerra entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza, y eso siempre es contra Israel. Normalmente piden el término inmediato de la guerra; pero hay que entender de que, si paramos, Hamás gana y va a seguir controlando la Franja de Gaza.

- ¿Sería de que Ecuador se oponga a esa resolución?

Esa es nuestra esperanza.

