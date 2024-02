Noboa y Maduro: Dos países en el juego del prestigio

Pimpón. Si interviene un tercero, no importa. Así se está manteniendo este movimiento de dichos entre los primeros mandatarios de Venezuela y de Ecuador. Especialistas consultados por EXPRESO consideran que esta dinámica es más un juego de política interna de ambos países que en materia internacional.

Todo comenzó con “un acercamiento amable” por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, analiza Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lo que intentaba era mostrarse atento, acomedido y servicial, para ganarse y congraciarse con el nuevo vecino del barrio de la región.

Es que Venezuela es el punto aparte del Cono Sur, desde que no están en el poder, mandatarios que ideológicamente se acercaban a él. Ya no está el ecuatoriano Rafael Correa. Tampoco el boliviano Evo Morales. Y se ha convertido en la “oveja negra” de América del Sur, reflexiona Régis Dandoy, politólogo, docente y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad San Francisco de Quito.

Expertos consideran que sus posturas forman parte de una estrategia de imagen para proyección interna de cada país.

Solo tendría una incipiente amistad con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Pero que tampoco ha sido influyente en que se reintegre en la comunidad internacional. Es así como, al ser un año electoral en Venezuela, es importante que se posicione en la región y en el mundo, sostiene Téllez, pero al tener una imagen tan desgastada, “no sé si le sirva de algo”.

Dandoy cree que sí, porque lo que busca Maduro es que la comunidad internacional olvide los problemas de Venezuela y realzar, internamente, cómo su régimen tiene control en materia de seguridad a diferencia de Ecuador, donde el gobierno no es de izquierda. Esto, “porque tiene que vender su proyecto político”, explica el docente.

Con esto concuerda Luis Bustamante, abogado, experto en relaciones internacionales y diplomacia. Pero Ecuador también se encuentra en un año preelectoral y se muestra como “defensor de la democracia” y fortalece su visión, a nivel regional, de un gobernante cauto y diplomático, porque a su vez evidencia que se reserva el derecho de escoger de quién desea ayuda, demostrando la autonomía del Estado ecuatoriano: de Brasil y del Comando Sur de Estados Unidos, explica.

Con esto, Noboa también gana puntos dentro del país. Dandoy revela que con esto se muestra ante la ciudadanía como un líder, porque a su vez demuestra que es sabio y tranquilo al contestar duramente a Maduro. Además, que ratifica su posición y que está alineado a lo que EE. UU. piensa del régimen venezolano; así como Canadá y el Comité de Derechos Humanos han manifestado, añade la catedrática Téllez.

Pero no le conviene a Ecuador que sigan los “dimes y diretes” que iniciaron a raíz de los pronunciamientos de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, considera Bustamante, ya que habló anticipadamente y un poco de más y generó la tensión diplomática. A lo que Noboa tuvo que salir a aclarar “lo mal dicho” de la funcionaria.

No obstante, las reacciones de Nicolás Maduro no son frente a lo que diga o no Sommerfeld, indica Dandoy, sino a lo que el primer mandatario ecuatoriano responda. Esto porque en la diplomacia hay niveles y “la canciller no tiene peso entre los jefes de Estado”, por lo que la siguiente respuesta del venezolano será luego de que Noboa se vuelva a pronunciar.

Este año en Venezuela se realizarían los comicios. En cambio, en Ecuador se ejecutarían en 2025 y Noboa no ha descartado ir.

Aunque es difícil que la canciller no se vuelva a pronunciar, porque luego del primer y segundo mandatario, a nivel diplomático, están los cancilleres, explica Téllez. Sin embargo, el presidente ecuatoriano no necesita una pelea con su par, sostiene el politólogo, porque es mejor para Noboa que lo ignore, como EE. UU. lo ha venido haciendo; como también lo hizo el expresidente Donald Trump, quien pudiera volver al poder.

Además, porque tenemos ecuatorianos en territorio venezolano y viceversa, y no sería bueno que las relaciones entre ambos países se fraccionen más, comenta Bustamante, ya que quedarían inhabilitados, botados y sin derechos, al quedarse sin representación diplomática en estas naciones. Aunque desde 2018, desde el gobierno de Lenin Moreno, no tengamos relaciones diplomáticas con este país, recuerda Dandoy.

Por lo que la canciller debe ser más cauta, dice Téllez, para no crear conflictos de orden diplomático ni que se agraven por los resultados electorales, más aún que el presidente Noboa busca deportar o repatriar venezolanos que cumplen penas en las cárceles ecuatorianas.

Los pronunciamientos

Seguridad

15/01/2024

En un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional venezolana, el primer mandatario de Venezuela Nicolás Maduro expresó: “Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur. El Comando Sur (de Estados Unidos) lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo”. Además, explicó el método que usaría.

23/01/2024

En entrevista con un portal de noticias digital ecuatoriano, el jefe de Estado Daniel Noboa rechazó la asesoría en seguridad de su par venezolano, antes de viajar a España para participar en la Feria Internacional de Turismo: “Gracias, pero no, gracias. Esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente, no. Muchas gracias”.

Temas diplomáticos

30/01/2024

En entrevista con NTN 24, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que “Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro”. Luego, el mandatario Noboa salió a aclarar que: “No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo que no haya elecciones libres en Venezuela. No es que no reconocemos al Gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres”.

31/01/2024

Durante el acto de instalación del año judicial, el presidente Maduro dijo: “Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador, Noboa. No le abras las puertas de tu país al diablo, y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Mírame a los ojos, el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros”. Ratificó la inhabilitación de María Corina Machado.

El rechazo

01/02/2024

La canciller Gabriela Sommerfeld declaró que: “Fueron muy fuertes las declaraciones del presidente Maduro”, señaló Sommerfeld en una entrevista con Radio Centro, donde anticipó que evaluará con Noboa si merecen una respuesta, “porque hay que tomar las cosas con calma y no se puede responder con el hígado”. El gobernante Noboa aún no responde a las declaraciones de su homólogo, Maduro.

Hasta el cierre de esta nota

No se ha emitido una respuesta, desde el la Presidencia de Venezuela.

