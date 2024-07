Desconsuelo, el sentimiento que abrazan muchos venezolanos en Ecuador

Algunos retornaron para ser parte de un cambio; ahora salir de Venezuela es una opción que creen que no todos podrán hacerlo

Rabia, dolor, pena y tristeza es lo que sienten varios venezolanos tras la proclamación de los resultados de los comicios presidenciales de su país. Ellos esperaban que su candidato Edmundo González sea su próximo gobernante, pero no fue así.

El Consejo Nacional Electoral venezolano proclama presidente a Nicolás Maduro Leer más

Sin embargo, ellos abrazan la esperanza, manifiestan los cuatro venezolanos que conversaron con EXPRESO. Uno de ellos es Marleny Durán estuvo. Ella estuvo en Ecuador por seis años; trabajó como niñera y aunque está “agradecida enormemente con Ecuador”, decidió marcharse a su país "exclusivamente por las elecciones". Acá no podía hacerlo, tras el cierre de los consulados, en abril.

RELACIONADAS Noboa pide convocar al Consejo Permanente de OEA para tratar situación de Venezuela

Comenta que reunió dinero para volver a su país, donde se encuentra ahora. Pero muchos de sus familiares no pudieron acompañarla porque no contaban con los recursos para hacerlo. “Mis pocos ahorros que tuve los invertí y no me arrepiento porque vine por la libertad de mi país, por toda mi familia que está fuera del país y especialmente por mis hijos”.

LEA TAMBIÉN: Caso morgue: nadie se hace responsable de las anomalías

¿Salir o no salir?

Todavía no sabe si ella junto con su familia que vive allá salga de Venezuela, prefiere esperar a lo que anuncie “la plataforma unitaria”. Su actual meta es “ir hasta el final con la fe en algo” porque “porque somos un pueblo que hemos luchado por la libertad de nuestro país y con la fe intacta, sé que lo vamos a lograr, con la ayuda de nuestra líder nacional María Corina Machado”.

Venezuela: El mundo reacciona a la reelección de Maduro y pide transparencia Leer más

La familia de Gregorio Cabrera también mantiene la esperanza de que el panorama cambie, aún no piensan en salir de Isla Margarita, pero si lo hicieran, irían a Chile. Ecuador no sería la primera opción, porque es difícil obtener la legalidad, explica; a él se le complicó, en su momento.

RELACIONADAS Cancilleres latinoamericanos piden transparencia en elecciones venezolanas

En 2018, dejó su país porque no había empleo, la educación había decaído y no había seguridad jurídica, debido a la preocupación por el futuro de su hijo, migró. En Ecuador, no ha podido ejercer su profesión. En Venezuela trabajaba como visitador médico; acá “me reinventé y estudié nutrición”. Hoy es entrenador personal en un gimnasio de Guayaquil.

TE SUGERIMOS LEER: Los millonarios convenios de los que evita hablar el Municipio de Aquiles Álvarez

No comprenden la derrota

El papá y el hermano de Cabrera no suelen sufragar, explica, pero en esta ocasión ellos junto a su otro hermano y sus dos hermanas lo hicieron y se quedaron en el recinto electoral para presencial el escrutinio. En las mesas que ellos votaron no ganó Nicolás Maduro, afirma.

Panamá pone en "suspenso" las relaciones diplomáticas con Venezuela Leer más

Los resultados no son aceptados por la mayoría de sus compatriotas; dice que al igual que él, ellos están consternados, “fue un fraude total”. Por lo que conoce que en la tarde saldrán a protestar; en la mañana hicieron un cacerolazo.

Es que nadie acepta los resultados, señala Héctor Montilla; él está radicado en Ecuador hace 21 años. A diferencia de otros, este venezolano expresa que sí ha podido ejercer su profesión de médico veterinario. Mucha de su familia cercana ya está fuera del país, pero allá todavía permanecen sus tíos y algunos amigos.

PUEDES LEER TAMBIÉN: ¿Qué le ha pasado al estero Salado?

Montilla menciona que siente mucha rabia y también frustrado porque “es evidente que es un fraude grave que ha hecho el régimen”; le molesta que a Maduro lo hayan proclamado ganador, cuando “no ganó en ninguna mesa”. Él lo asegura porque sus conocidos estuvieron resguardando los votos porque “la gran mayoría quería un cambio”.

¿De qué dependería que más venezolanos migren?

Así es como las matemáticas no cuadran en las elecciones de Venezuela Leer más

Su gente aún no le han comentado si va a migrar, pero cree que eso pueda ser cuestión de semanas, meses o al final del año. Sin embargo, no todos saldrán porque tienen bienes, otros tienen miedo a la incertidumbre y prefieren no abandonar lo que ahora tienen.

Es que, además de eso, no todos cuentan con los recursos para viajar, expone Fabio Final. Por lo que a su juicio la gente se quedará. “Están en condiciones críticas, sobreviviendo”, cuenta que muchos ganan alrededor de $ 300, pero en bolívares, y el precio de la canasta básica está a precio internacional, lo que no les alcanza para hacer las compras en el mercado. Es por eso por lo que “no tienen la capacidad para salir del país”. Solo quienes tengan bienes podrían hacerlo.

TE INVITAMOS A LEER: Libros, con escasos sitios para su comercialización en la urbe

Final está preocupado porque no ha podido comunicarse ni con su hermano ni con sus tíos. Teme por ellos, porque “las cosas que se vivía allá no se veían afuera (en los medios)”. Su ilusión por días mejores quedó atrás; pensaba retornar en unos diez años junto con su esposa e hijo, pero ya no.

¿Ven una solución?

Elecciones en Venezuela: México espera "conteo final" para reconocer un ganador Leer más

Él ha logrado estabilizarse en Quito y trabajar en su profesión, es ingeniero mecánico. Hace ocho años está en Ecuador; vino, luego de que no conseguía trabajo en su país y el sueldo de su esposa no les alcanzaban para cubrir los gastos. Él no cree que el panorama por el que atraviesa Venezuela cambie, el régimen se mantendrá como en Cuba, piensa.

En lo que sí está seguro Final es que Maduro “por las buenas no saldrá”, al menos que se repita lo pasó en abril de 2002, cuando lograron derrocar a Hugo Chávez, aunque eso solo duró 48 horas. Sin embargo, hacer eso significaría que mucha gente muera, lo dice con pesar.

TAMBIÉN LEE: El guayaquileño se niega a rodar en un transporte público "inhumano"

Para leer sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ