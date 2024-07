El guayaquileño se niega a rodar en un transporte público "inhumano"

Los guayaquileños dicen estar cansados de movilizarse en unidades obsoletas, inseguras y que no den cabida a un solo usuario más.

No es un secreto para nadie que el servicio de transporte público, tanto en Quito como en Guayaquil, es deficiente. Y no solo porque las unidades sean obsoletas y emanen tanto anhídrido carbónico que da la impresión de que los vehículos están fumigando la ciudad, sino porque en ellos, como ha publicado EXPRESO, han sido múltiples los asaltos a conductores y pasajeros. Esto sin contar que, al hablar específicamente de los buses del Puerto Principal, estos no respetan las paradas, dejan subir a los informales (a veces pillos camuflados de vendedores) y se desplazan con el volumen tan alto que las unidades simulan ser una “chiva”.

“Ir en bus implica aceptar el reto de que puedas morir incluso por una bala perdida, porque como ya es público dentro de las unidades roban prácticamente a diario; e ir en Metrovía es asimismo aceptar que vas a ir como sardina. Lamentablemente esos son los escenarios que tenemos, puesto que ir en ‘bici’ no es una opción pensante, ya que no tenemos ciclovías integrales y las pocas rutas que se han hecho se comparten con los paraderos, las aceras y con enormes maceteros. Todo está mal. Moverse en Guayaquil es un desafío. Convivimos con un servicio denigrante. Deplorable”, sentencia Daniel Llerena, quien ha vuelto a usar el servicio de transporte público desde que le robaron su auto, hace 7 meses.

Llerena, ingeniero comercial y catedrático, responsabiliza a las dos últimas administraciones municipales de no tener un servicio digno que proteja al pasajero. Está inconforme y no es el único... De hecho, según la encuesta realizada por la multinacional Ipsos, el 40 % del total de encuestados en Guayaquil y Quito considera que el servicio de transporte público es deficiente; el 57 % de quienes opinan que el servicio no es bueno proviene de guayaquileños.

Por años han dicho que el sistema de la Metrovía mejorará, pero no lo creo. Llevamos años siendo ignorados, viajando sin dignidad.

Juan Villacís, usuario de la Metrovía

“En la capital lo que nos da un respiro es el Metro, de lo contrario la queja respecto a los problemas de movilidad sería mayor”, confiesa Sofía Jácome, guayaquileña que habita en Quito hace 4 años.

No obstante, la inseguridad al interior del sistema de transporte público en ambas ciudades la perciben los guayaquileños y quiteños prácticamente por igual. El 52% del total de encuestados opina que el servicio es inseguro, y un 28% de hecho muy inseguro.

Paulina Cabello, guayaquileña de 27 años, harta de ser víctima de los robos, optó por endeudarse y comprarse un auto para sentirse “más segura”. Ahora convive con otro problema: el tráfico, que se ha convertido en su peor enemigo.

“Pierdo dos horas al día metida en un atolladero que nadie soluciona, mis horarios, mis hábitos, todo se ha visto afectado. Si no fuera porque la línea del bus en la que me movilizaba fue extorsionada, no hubiese comprado un carro. Pero si veo que el mismo conductor del bus tiene miedo, ¿qué otra cosa debía hacer?”, se pregunta.

Sobre este último escenario, los transportistas, como ha publicado EXPRESO, han lanzado ya una serie de alertas pidiendo ayuda e informando que no cuentan con las herramientas para afrontar la delincuencia. Que las cámaras de seguridad, los dispositivos de localización y los botones de auxilio “están de adorno y consumiendo energía de por gusto”, han dicho.

Que las cámaras, por citar apenas un caso, no cubren todos los puntos de vista al interior de los buses y que su calidad de imagen es mala; y que si ocurre un robo y quieren las grabaciones para hacer la denuncia tienen que hacer un trámite largo, engorroso, al punto de que recibir los videos puede tardar un mes o más. “Por eso nadie denuncia y tratamos de atajar como podamos las amenazas que a diario recibimos, y que son muchas”, confiesa a EXPRESO un conductor, quien pidió mantenerse en el anonimato.

En las denominadas horas pico, decenas de usuarios utilizan los articulados del sistema. Van llenos en algunas rutas, mientras que hay sectores donde aún no se retoman las rutas alimentadoras. Archivo

Frente a ello, durante años, los usuarios han exigido mejoras en el servicio, incluido en el de la Metrovía, cuyas unidades están ya obsoletas (no se han renovado hace 17 años), como lo ha reconocido el alcalde Aquiles Álvarez; quien ha asegurado que habrá nuevas unidades y para ello se ajustará la tarifa del sistema de la Metrovía que pasará a costar $ 0,45 y ya no $0,30, como ahora. La medida regirá desde octubre.

Los pasajeros somos las última rueda del coche del sistema de transporte público. El trato es inhumano, maltratador. Inservible. Marlon Cabrera

Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Que a través de una tarjeta llamada ‘Guayaca’ se subvencionará el pasaje a quienes lo requieran y califiquen (aquellos que no puedan pagar el incremento); mientras que en el caso de los buses de transporte público urbano podrán cobrar también $ 0,45 si es que cumplen con una serie de exigencias, que incluyen la instalación de internet en los buses, de aire acondicionado y puertas operativas.

“Las troncales 1 y 3, que tienen todavía contrato, tienen lista ya la planificación para que desde octubre, de forma progresiva, incorporen ya nuevas unidades”, aseguró el pasado 24 de julio el primer edil durante el enlace radial.

Hoy, en varias paradas de la Metrovía se observan daños en las puertas. Los pasajeros están en riesgo y lo han hecho saber, pero los arreglos no llegan. Archivo

La ciudadanía desconfía de las promesas

Sobre estos puntos, la ciudadanía solo espera a que se cumplan. Y es que la mayoría alega que ya no confía en nada.

“Quiero creer en la buena intención por parte de quienes conforman el Cabildo municipal, en relación a tratar de apalear el costo que la ciudadanía debería pagar si se eleva la tarifa, aun teniendo unidades (buses urbanos) que circulan en condiciones deplorables . Autorizar el incremento del pasaje en las actuales condiciones, o asumir un subsidio con dineros de los contribuyentes, evitaría que pague el usuario, pero implícitamente son dineros del propio pueblo. Debería tomarse en cuenta la propuesta que venimos planteando sobre optar ya por el transporte fluvial, que oxigenaría las vías y contribuiría a promover el turismo, que tanto necesitamos”, sentenció el líder del colectivo Tejido Social, Gelacio Mora; quien exigió a las autoridades cumplir las promesas antes anunciadas.

"Me permito recordarles al alcalde Aquiles Álvarez y a la prefecta Marcela Aguiñaga que en campaña se comprometieron a impulsar el proyecto del ferry. Ojalá y cumplan con este anhelo de los guayaquileños y ecuatorianos que bien nos lo merecemos y ahora, no después", señala.

El Municipio debe ponerle fin al clientelismo politiquero para que los usuarios recibamos el servicio de calidad que merecemos. Gelacio Mora, líder del colectivo Tejido Social

Esta, una opinión compartida casi en su totalidad por los guayaquileños que no quieren que el río sea más “un adorno”. “Necesitamos que la identidad del río y su utilidad vuelvan. No podemos seguir impávidos viendo como nuestro afluente se está perdiendo frente a los ojos de todos ”, señala Gloria Añasco, de Sauces 4.

Norte. Así permanecen varias vías de Guayaquil durante las horas pico. Christian Vinueza

El TRÁFICO, UN ETERNO DOLOR DE CABEZA

Que las calles sean un atolladero sin fin irritan al guayaquileño que pierde horas estancado en las vías (dos días por año, según el estudio Global Traffic Scorecard 2022). Para ellos, este problema se mantiene porque las acciones efectuadas por la Alcaldía son ineficientes. ¿Y cuál es la solución? A decir del presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Marlon Cabrera, tener un sistema de transporte público “eficiente y no maltratador” dará paso a que los usuarios dejen sus vehículos y usen la Metrovía o el bus.

Para ello él exige, además de renovar la flota, capacitar al conductor, mejorar las condiciones en las que trabaja y crear rutas integrales en todo el Gran Guayaquil de la mano de la Academia, a quien las autoridades “no toman en cuenta”.

"Hay profesiones, ingenieros mecánicos y automatrices salidos de la Espol que conocen mucho del tema; hay urbanistas, planificadores urbanos, ingenieros de transporte y de negocios que pueden guiar a las autoridades y a los transportistas. Los ingenieros de negocios, por ejemplo, pueden guiar al gremio de transporte respecto a qué tipo de unidades conviene comprar, hay analizar todas las opciones, como lo hacen las grandes potencias. Al sistema de transporte hay que tratarlo como lo que es, un negocio de verdad, no administrarla como si fuera una tienda. Hay que trabajar ya de otra manera. Y en este punto, vale la pena pensar también en la Aerovía, un sistema que está apagado, pese a que tiene como despegar", sentencia.

Panorama. Es común, aún en horas pico en la ciudad, ver las cabinas vacías o con pocos pasajeros. CHRISTIAN VASCONEZ

¿Qué hacer para revitalizar la Aerovía?

Para Cabrera, motivar al usuario dándole la posibilidad de que pague menos ayudará a que el sistema sea atractivo para el ciudadano. También sugiere que esté conectada al resto de sistemas de transportes: urge la interconexión. "Un pasajero que llega, a través de la Aerovía a Durán, por ejemplo, no tiene por qué pagar uno y otro y otro pasaje. Debería con una misma tarjeta, continuar el recorrido en los buses o la Metrovía, que debería llegar a Durán y La Puntilla, en Samborondón. Uno debe ya tener las posibilidades de moverse y hacerlo bien. Con todo esto, modernizándonos, teniendo medios de transporte oxigenados, buenos..., uno no usaría el carro. Lo dejaría guardado en casa e iría y vendría de cualquier destino en bus, alimentadores, el sistema aerosuspendido", piensa.

Para urbanistas guayaquileños como Johnny Cóndor, en cambio, instalar atractivos como ferias o comercios al interior de las estaciones sería algo positivo. “Tenemos tantas marcas extranjeras aquí, empresarios locales, a los que se les puede dar el espacio para que ellos atraigan a la gente a venir a las estaciones. Hacer minimalls para que la gente tenga un interés en acercarse, daría resultados”, propone.

No obstante, advierte que sin el interés del Municipio, solo será un elefante blanco que pasa de una administración a otra.

