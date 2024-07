Transportistas, sin herramientas para afrontar la delincuencia

Los conductores de los buses del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) de Guayaquil optan por evitar los paraderos en las áreas peligrosas, conscientes de que no recibirán ayuda si son atacados por delincuentes. Además, no denuncian los incidentes porque temen represalias, como amenazas y atentados, según señalan.

Critican las medidas de seguridad promovidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), calificándolas de “engaño”, ya que no contribuyen a prevenir los robos en sus unidades.

Los transportistas se refieren a las cámaras de seguridad, dispositivos de localización y sobre todo los botones de auxilio, que consideran “están de adorno y consumiendo energía de por gusto” en sus buses, expresó un conductor de la línea 94, que hace ruta desde el Batallón del Suburbio (suroeste de la ciudad) y cruza sectores como Urdesa, Garzota, Brisas del Norte y culmina en Guayacanes (norte).

En cada una de las 191 paradas a lo largo del recorrido, los choferes se ponen en alerta para fijarse en las apariencias de quienes les piden que se detengan, porque si los ven con aspecto de antisociales no se detienen, aunque haya otros pasajeros que quieran subir o bajar de sus unidades.

“Si veo gente con apariencia de ladrón no paro. A los pasajeros los dejo una calle más adelante, aunque se quejen, porque es mejor que caminen una cuadra más a que les pongan un cuchillo en el cuello o una pistola en la cabeza”, explicó un chofer, quien habló con la condición de anonimato y sin que se le haga registro fotográfico a él ni a su unidad de transporte.

Este argumento se repite también en los conductores de las líneas 7 y 63, quienes ya conocen cuáles son los lugares donde suelen subirse y bajarse los pillos.

En el caso de la línea 7, esta inicia su recorrido en las calles Guapachala y Luis Alberto Carbo, en el suburbio, al suroeste de la urbe, llega hasta el centro (avenida Menéndez Gilbert), retorna por Antepara y sigue por 6 de Marzo ‘largo’ de regreso al suburbio.

En su ruta de 116 paradas deben pasar por dos puntos críticos, aseveró el conductor de uno de los buses de esta cooperativa. Uno está apenas a 15 cuadras de la estación, cuando toman la calle 36. “Ahí se sube un grupo (de ladrones) revuelto entre los demás pasajeros”, manifestó el transportista. Siete paradas más adelante, cuando llegan a la calle Portete, es que se sube el otro grupo de ladrones y comienza el atraco. “Uno (de los asaltantes) se viene hasta donde el conductor y le dice: ‘Tú sigue, que contigo no es nada’, mientras otros dos o hasta cuatro están por atrás (robando)”, relató el chofer al recordar un robo que sufrió hace pocos meses, sin detallar hace cuánto tiempo, por temor a que por ese dato lo ubiquen.

Vigilancia Los dueños de los buses prefieren instalar su propio sistema de seguridad. Los de la ATM no funcionan bien, aseguran.



Estaciones. Las paradas de la Perimetral son las que más asaltos reportan. Los choferes aseguran que es poco lo que pueden hacer para evitar estos robos. Alex Lima

En la línea 63 la historia se repite. El grupo de delincuentes se completa en una segunda parada, apunta con un arma blanca o un revólver al conductor mientras los otros desvalijan a los pasajeros. Además, uno de ellos se encarga de robar al conductor cuando ya se van a bajar, resumió José Zambrano, chofer de esta ruta.

Acerca de los botones de auxilio, cuando son accionados, estos generan una alerta con la ubicación en tiempo real del bus a Segura EP, para que notifique a la Policía Nacional y esta pueda alcanzar la unidad y ayudar en la emergencia.

Sin embargo, los transportistas cuestionan que el botón “está ubicado en un lugar en el que si el delincuente ve que lo vas a aplastar, no te lo permite porque ya te tiene amenazado”, señaló Zambrano.

Pero lo que más les molesta es que al parecer no están operativos, porque cada vez que algún conductor ha sido víctima de un asalto y lo ha presionado, los policías no han llegado; o aparecen luego de muchos minutos o hasta horas, lamentan.

Sobre las cámaras de seguridad que coloca la ATM en las unidades de transporte urbano de Guayaquil, dicen que no cubren todos los puntos de vista al interior de los buses y que su calidad de imagen es mala. “Por eso optamos por instalar nuestros propios sistemas de vigilancia, que son más actualizados y efectivos”, dijo el propietario de un bus de la línea 89, que tiene su estación en la ciudadela Sauces 4 y recorre el norte y centro porteño.

Además, si ocurre un robo y quieren las grabaciones, tienen que hacer un trámite largo, engorroso, al punto de que recibir los videos puede tardar un mes o más, según Zambrano. Este es un motivo por el que los conductores no denuncian, reveló un trabajador de la línea 7.

Para los usuarios, ese mismo viacrucis y temor que siente el conductor lo sienten ellos a diario. “Me muevo en bus porque no me queda de otra, aunque a veces prefiero caminar las 25 cuadras que separan mi casa de mi trabajo. Ir en un bus hoy implica correr el riesgo a que te roben o te maten. Estoy consciente de ello... Todos los días experimento lo mismo y me apena que no haya alguien que intente protegernos. Antes me iba en contra de los conductores, pero ahora veo que hasta los matan o secuestran. No hay ayuda de nadie. La violencia ha puesto a los pasajeros contra la espada y la pared”, alegó Mónica Ortiz, residente de la sexta etapa de la Alborada.

